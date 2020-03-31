Коронавирус
ТАСССША предложили создать в Венесуэле временное правительство
Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
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США предложили создать правительство Венесуэлы, признающее Мадуро и Гуаидо
Московский Комсомолец10:52
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Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Энергетика
Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд
Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Политика
Аналитики выяснили реакцию разных поколений москвичей на самоизоляцию
Ответы были проанализированы по возрастным группам — четырем ключевым поколениям: от самого молодого Z до достигших уже пенсионного возраста бумеров.
Игры
Релиз Resident Evil может состояться в 2021 году
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Экономика
Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Политика
Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон
Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
Общество
Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции
Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Общество
В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве
Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
Происшествия
Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов
В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Шоу-бизнес
Максим Матвеев поделился мыслями о расставании с первой женой
Идиллия пришла в семейную жизнь актера не сразу: артист поделился мыслями о расставании с первой женой.
Политика
В Кремле оценили разговор Путина и Трампа
Общество
Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью
Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
Общество
В Уфе вводят пропускную систему
Уже подготовили эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для госорганов управления, муниципальных предприятий и учреждений Уфы.
Энергетика
Нефть Urals подешевела до $13 за баррель
Происшествия
В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом
В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Происшествия
СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса
Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.
Общество
В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Общество
В Пермском крае ввели режим полной изоляции
Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Общество
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области
Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.