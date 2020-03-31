Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.

Политика Аналитики выяснили реакцию разных поколений москвичей на самоизоляцию Ответы были проанализированы по возрастным группам — четырем ключевым поколениям: от самого молодого Z до достигших уже пенсионного возраста бумеров.

Экономика Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

Политика Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Общество «Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.

Происшествия Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.

Общество В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.

Общество Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.

Общество Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.

Общество В Уфе вводят пропускную систему Уже подготовили эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для госорганов управления, муниципальных предприятий и учреждений Уфы.

Общество В Пермском крае ввели режим полной изоляции Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.