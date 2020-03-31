Коронавирус

ТАССТАСССША предложили создать в Венесуэле временное правительство

Соединенные Штаты выдвигают план по урегулированию в Венесуэле, предусматривающий создание временного правительства с представителями оппозиции и действующей власти, а также последующую отмену санкций.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

Помпео предложил вариант отмены санкций в отношении Венесуэлы

RT на русском11:06

США хотят создать временное правительство в Венесуэле и отменить санкции

News.ru11:23

США раскрыли новый план для решения кризиса Венесуэлы

Lenta.ru11:20

Помпео предложил вариант cнятия санкций с Венесуэлы

Газета.Ru12:07

Помпео заявил, что гуманитарные поставки Венесуэле не подпадают под санкции США

ТАСС12:06

США предложили создать правительство Венесуэлы, признающее Мадуро и Гуаидо

Московский Комсомолец10:52

В США призвали Евросоюз наращивать санкции против Венесуэлы

РИА Новости11:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 13:09, Ашберн
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс вчера в 12:59
Политика

Аналитики выяснили реакцию разных поколений москвичей на самоизоляцию

Ответы были проанализированы по возрастным группам — четырем ключевым поколениям: от самого молодого Z до достигших уже пенсионного возраста бумеров.
РБК 12:15
Игры

Релиз Resident Evil может состояться в 2021 году

Экономика сегодня 09:46
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге сократили время работы метрополитена в связи с усилением мер борьбы с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 11:46
Экономика

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
REGNUM 03:25
Политика

Рада приняла разрешающий продажу сельхозземель закон

Верховная рада Украины во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли, следует из базы данных парламента.
РБК 03:23
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости 11:19
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости 09:06
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Общество

В НИИ Склифосовского объяснили рост числа заболевших COVID-19 в Москве

Главврач НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков объяснил рост числа зараженных коронавирусом в Москве увеличением выявляемости заболевания.
РИА Новости 11:26
Происшествия

Из аэропорта Домодедово выгнали около 300 мигрантов

В ночь на 31 марта из аэропорта Домодедово выгнали около 300 трудовых мигрантов (около 200 из них граждане Таджикистана), пытавшихся вернуться домой.
Московский Комсомолец 01:40
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru 12:17
Общество

В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Фонтанка.Ру 10:16
Шоу-бизнес

Максим Матвеев поделился мыслями о расставании с первой женой

Идиллия пришла в семейную жизнь актера не сразу: артист поделился мыслями о расставании с первой женой.
Дни24 08:04
Политика

В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

РИА Новости 07:52
Общество

Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью

Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
RuNews24.ru 02:51
Общество

Мишустин поручил регионам проработать меры по полной изоляции граждан

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, введенные в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, и проработать введение таких же ограничений у себя.
РБК вчера в 02:30
Общество

В Уфе вводят пропускную систему

Уже подготовили эскизы пластиковых индивидуальных и транспортных пропусков для госорганов управления, муниципальных предприятий и учреждений Уфы.
Молодежная газета (Уфа) 09:24
Энергетика

Нефть Urals подешевела до $13 за баррель

Коммерсантъ 12:32
Происшествия

В Брянске завели первое дело о заражении коронавирусом

В Брянске возбуждено первое уголовное дело о заражении коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном штабе по COVID-19.
Российская газета 03:03
Происшествия

СК возбудил дело против двух человек в СЗФО из-за коронавируса

Ранее в Брянске возбудили дело из-за заражения коронавирусом четырёх человек.
RT на русском 12:45
Общество

В России зафиксировано 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 500 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 05:04
Шоу-бизнес

Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков

ФАН вчера в 05:09
Здоровье

Лукашенко заявил, что изоляция от коронавируса убивает людей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что выступает против изоляции граждан своей страны во время распространения коронавируса.
Ruposters.ru 10:11
Происшествия

В Пензе установили причину смерти 75-летнего мужчины с коронавирусом

REGNUM 12:39
Общество

В Пермском крае ввели режим полной изоляции

Сегодня глава Пермского края Дмитрий Махонин принял решение о введении в регионе режима полной самоизоляции для противодействования распространению коронавирусной инфекции.
Российская газета 10:00
Общество

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области. Ограничения для жителей такие же, как и для других регионов России.
Любимый город 04:33
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное