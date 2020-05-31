Экономика

Lenta.ruLenta.ruСША предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет. Агентство ожидает, что по итогам года уровень безработицы снизится и составит 10 процентов за счет восстановления экономики.
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США грозит сильнейшая за 100 лет безработица

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США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

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Эксперты: США ждёт безработица времён Великой депрессии

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США ждет безработица времен Великой депрессии

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США предрекли безработицу времен Великой депрессии

РЕН ТВ05:19

США предрекли самую сильную безработицу за 100 лет

Мой Брянск06:59
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия

СК даст оценку действиям полиции при изъятии детей в Оренбуржье

Газета.Ru 09:18
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

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Происшествия

Мужчина жестоко избил женщину на глазах у ребенка в Новороссийске

Телеканал 360° 07:37
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Политика

В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль»

Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes.
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Происшествия

Юрист сообщил о задержаниях в ходе пикетов в защиту адвокатов в Москве

В Москве правоохранители задержали семь человек во время проведения пикетов против уголовного преследования адвокатов.
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Наука

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался

Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался.
Evo-rus.com 09:22
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о дате проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в эфире телеканала "Россия 1".
Московский Комсомолец 07:27
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Хоккей

Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ

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В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
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Общество

Десять миллионов семей получат выплату на детей 1 июня

Выплату в размере 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет 1 июня получат десять миллионов семей.
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Общество

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Независимый фотограф из Амстердама смог смоделировать лицо императора Наполеона Бонапарта с псевдофотографической точностью, сообщает Le Figaro.
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Беспорядки, вызванные смертью афроамериканца от действий сотрудника полиции, продолжаются здесь уже пятый день Ранее в городе Миннеаполис в связи с народными волнениями был введен комендантский час, действие которого не распространяется на работников СМИ, освещающих проблему.
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В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

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Как нобелевского лауреата наказали за нацистскую пропаганду

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МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве

МЧС снова предупредило москвичей о сильном дожде с грозой в Москве.
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На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»

Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
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В России изменят правила приема в первый класс

Большинство правил не изменились. В школы все так же будут принимать детей от шести с половиной до восьми лет.
News-24.ru 07:43
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Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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