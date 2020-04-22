Коронавирус
Lenta.ruСША предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса
Как посчитал Редфилд, это произойдет в США зимой. По его словам, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под «немыслимой нагрузкой». Ранее аналитики банка Morgan Stanley также предрекли США вторую волну эпидемии зимой.
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Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами
Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru 05:42
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец 22:36
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
RT на русском 15:10
Общество
В ВОЗ рассказали об источнике коронавируса
В ВОЗ объяснили, откуда появился коронавирус нового типа SARS-CoV-2, пишет Reuters.
Gazeta.SPb 15:00
Шоу-бизнес
В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной
В больнице рассказали о состоянии «заторможенной и впавшей в депрессию» народной артистки России Надежды Бабкиной.
Lenta.ru 12:00
Общество
Роспотребнадзор попросил магазины продавать только фасованные продукты
В Роспотребнадзоре призвали исключить в магазинах и супермаркетах самостоятельное взвешивание продуктов и продавать только фасованные продукты, пишет «Интерфакс».
UfaTime.ru 15:02
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК 23:13
Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК 09:59
Шоу-бизнес
Ксения Собчак напилась в прямом эфире
Территория новостей 08:24
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия 22:56
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
Общество
Медик назвал пугающей ситуацию с отношением к самоизоляции в мире
О пугающей ситуации с отношением к самоизоляции в условиях пандемии коронавируса рассказал в эфире шоу «60 минут» на канале «Россия 1» профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
Известия 18:45
Общество
Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
Происшествия
В Хакасии скончался пациент с коронавирусом
В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 11:22
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $18 за баррель
Напомним, вчера, 20 апреля, в условиях пониженного спроса на углеводороды из-за ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений.
Коммерсантъ 14:05
Здоровье
Коронавирус вызвал почернение кожи у врачей
Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
Южный Федеральный вчера в 23:40
Футбол
«Арсенал» вспомнил покер Аршавина в ворота «Ливерпуля»
Газета.Ru 05:57
Общество
Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
RT на русском 17:31
Культура
Колян Наумов и $420 млн: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ
Телепрограмма 07:47
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости 15:14
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Здоровье
Врачи России и Италии вылечили 29 пациентов с коронавирусом в Бергамо
RT на русском вчера в 22:52
Политика
Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы
Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM 10:35
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим
В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
Российская газета вчера в 21:31
Армия и оружие
Армия России получила первый дальний беспилотник
Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
Российская газета вчера в 11:32