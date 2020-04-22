Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСША предрекли более тяжелую вторую волну коронавируса

Как посчитал Редфилд, это произойдет в США зимой. По его словам, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под «немыслимой нагрузкой». Ранее аналитики банка Morgan Stanley также предрекли США вторую волну эпидемии зимой.
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WP: эксперт считает, что вторая волна пандемии коронавируса в США может быть хуже первой

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Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

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Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе

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В ВОЗ рассказали об источнике коронавируса

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В больнице рассказали о заторможенной и впавшей в депрессию Бабкиной

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Роспотребнадзор попросил магазины продавать только фасованные продукты

В Роспотребнадзоре призвали исключить в магазинах и супермаркетах самостоятельное взвешивание продуктов и продавать только фасованные продукты, пишет «Интерфакс».
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В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
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Назван организатор убийства вора в законе Япончика

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Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
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В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин

В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
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Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
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В Хакасии скончался пациент с коронавирусом

В Хакасии скончался пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $18 за баррель

Напомним, вчера, 20 апреля, в условиях пониженного спроса на углеводороды из-за ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений.
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Повреждение печени при перенесенной болезни и распространение вируса по всему организму медиков вызвало почернение кожи.
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Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей.
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Колян Наумов и $420 млн: «Реальные пацаны» возвращаются на ТНТ

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Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
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В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились

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Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
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Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы

Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
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На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
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В Хабаровском крае ввели обязательный масочный режим

В Хабаровском крае ввели усиленный масочный режим.
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Армия и оружие

Армия России получила первый дальний беспилотник

Минобороны РФ подписало акт приемки первого беспилотного комплекса большой продолжительности полета "Орион".
Российская газета вчера в 11:32
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