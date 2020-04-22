Как посчитал Редфилд, это произойдет в США зимой. По его словам, одновременная вспышка двух респираторных заболеваний приведет к тому, что система здравоохранения окажется под «немыслимой нагрузкой». Ранее аналитики банка Morgan Stanley также предрекли США вторую волну эпидемии зимой.

Происшествия Пираты захватили судно с россиянами Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости. 26

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Энергетика В России резко упали оптовые цены на бензин Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России). 3,5K

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Энергетика Цена нефти Brent упала до $18 за баррель Напомним, вчера, 20 апреля, в условиях пониженного спроса на углеводороды из-за ограничительных мер по коронавирусу COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений. 228

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Общество Специалист объяснил рост числа молодых россиян среди больных COVID-19 Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семёнов объяснил, почему среди заразившихся коронавирусом россиян числится много молодых людей. 147

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Политика Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова. 4