Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Экономика Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина На начало 2020 года Россия занимает второе место в Европе по дешевизне бензина с октановым числом 95 с ценой 45,8 руб. за литр, свидетельствуют результаты исследования «РИА Новости».

Шоу-бизнес Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.

Общество Российским домохозяйкам предложили платить пособие Увеличить размер выплат семьям с детьми предложил российский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Экономика Китайские биржи открылись обвалом на 8% Торги на фондовых рынках Китая — первые после новогодних каникул — открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

Здоровье Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.

Общество В ГД хотят запретить прием посылок из китайских интернет-магазинов Как отмечает Милонов, крупные китайские интернет-магазины продают россиянам не только товары легкой промышленности и народного потребления, но и продукты питания, экзотические приправы, готовые блюда длительного хранения и многое другое, что может быть "естественным инкубатором для любого вируса".

Общество Комиссия РАН потребовала от Минздрава обнародовать экспертизы лекарств Что обнаружила комиссия РАН В реестре ЕАЭС содержатся данные о 26 лекарственных препаратах, которым выдано регистрационное удостоверение, подготовленное в соответствии с правилами союза.

Общество Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Шоу-бизнес 35-летняя Марина Кравец впервые станет матерью Для звезды Comedy Club и ее супруга Аркадия Водахова ребенок станет первым. Марина Кравец не так часто говорит о своей личной жизни.