Энергетика
REGNUMСША предрекли «газовый армагеддон»
Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America.
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США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо
Комсомольская правда31 января в 01:47
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