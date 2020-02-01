Энергетика

REGNUMREGNUMСША предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America.
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Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Телеканал 360°31 января в 03:47

В США предрекли «газмагеддон»

News.ru31 января в 02:46

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правда31 января в 01:47

Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ru30 января в 23:52

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВ30 января в 23:43

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Service31 января в 02:38
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Общество

ВОЗ: первый случай смерти от коронавируса возник на Филиппинах

Филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировало первый случай смерти от нового типа коронавируса за пределами КНР.
REGNUM вчера в 23:23
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Армия и оружие

Попадание противотанковой ракеты в движущийся Т-90А сняли на видео

Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни.
Российская газета вчера в 12:26
Здоровье

Коронавирус поразил легкие жительницы Китая за три дня

Британское издание The Daily Mail опубликовало снимки легких уроженки Китая, у которой был выявлен коронавирус нового типа.
Народные новости вчера в 21:57
Происшествия

Обрушившееся здание кафе в Новосибирске принадлежало РАН

В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что здание, в котором обрушилась крыша в кафе, находилось во владении отделения Российской академии наук, говорится на сайте госоргана.
Газета.Ru 00:41
Общество

Началась эвакуация россиян из Китая через Приморье

В субботу, 1 февраля, началась эвакуация российских граждан из Китая через пограничные пункты Приморья в связи с эпидемией коронавируса, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Российская газета вчера в 05:12
Экономика

ЦБ решил второй раз попытаться продать Азиатско-Тихоокеанский банк

Банк России решил предпринять вторую попытку продать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), санация которого проходила под управлением Фонда консолидации банковского сектора.
РБК 31 января в 03:48
Футбол

Испанские болельщики оценили дебют Смолова за «Сельту»

Испанские болельщики в социальных сетях оценили дебют российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту» в матче с «Валенсией» (0:1). Смолов дебютировал за новую команду в концовке второго тайма, заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
Чемпионат вчера в 19:40
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

NYT сообщила о запугиваниях и домогательствах в Victoria’s Secret

Бывшего директора по маркетингу компании L Brands (владеет брендом женского белья Victoriaʼs Secret) Эда Разека обвинили в сексуальных домогательствах, издевательствах и женоненавистничестве по отношению к моделям.
РБК вчера в 20:59
Религия

Лидер «Ленинграда» откликнулся на идею включить бога в Конституцию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на идею патриарха Кирилла молиться за упоминание бога в Конституции стихотворением.
URA.Ru вчера в 11:56
Кино

Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»

В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Игромания.ру 31 января в 16:24
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Советский спорт вчера в 00:16
Политика

Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти в Белоруссию

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Вашингтон готов на 100% обеспечить Минск энергоресурсами по конкурентным ценам.
RT на русском вчера в 15:54
Общество

Ветеран СВР рассказала, как любовь к балету помогла ей в разведке

Выдающаяся отечественная разведчица-нелегал, полковник в отставке Тамара Нетыкса рассказала, что в ходе работы в Латинской Америке укрепила свою легендированную биографию якобы фактом обучения балетному искусству у великой кубинской балерины Алисии Алонсо.
РИА Новости вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Экс-супруга Безрукова снялась в купальнике на Бали

Звезда позировала перед камерой в купальнике. Экс-супруга актера Сергея Безрукова в апреле отметит свой 55-летний юбилей.
Gazeta.SPb вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Певица МакSим из-за проблем со здоровьем покидает сцену

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила в Instagram, что звездная исполнительница из-за обострившихся проблем со здоровьем покидает большую сцену.
Телепрограмма вчера в 02:42
Политика

Великобритания официально вышла из состава ЕС

Вести.Ru 31 января в 18:25
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус 30 января в 08:24
Происшествия

При сносе спортивно-концертного комплекса в Петербурге рухнула крыша

Обновлено в 16:36 Во время демонтажа спортивно-концертного комплекса "Петербургский" в Московском районе Санкт-Петербурга рухнула крыша и часть здания.
BFM.ru 31 января в 07:30
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Технологии

Nintendo не выпустит новую приставку Switch в этом году

Решение не выпускать новую Switch было принято после анализа данных по продажам, которые демонстрируют отличный результат.
Astera 31 января в 06:13
Авто

Пикап Mercedes-Benz X-Class снимут с производства в мае

Издание Auto Motor und Sport со ссылкой на представителей Mercedes-Benz сообщило о скором прекращении жизненного цикла Mercedes-Benz X-Class.
FormaCar 31 января в 06:05
Политика

Китай выразил благодарность РФ за помощь в борьбе с короновирусом

Глава МИД КНР Ван И поблагодарил Россию за оказание гуманитарной помощи для борьбы с распространением эпидемии коронавируса и за приезд группы российских экспертов-эпидемиологов.
Российская газета вчера в 23:49
Технологии

Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Вести.Ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Гузель Уразова не может определиться с национальностью

Накануне в эфире башкирского телеканала БСТ заслуженная и народная артистка Татарстана и заслуженная артистка Башкортостана Гузель Уразова заявила, что она по национальности башкирка.
Kazanfirst.ru 00:30
Футбол

Футболисты «Монако» проиграли аутсайдеру чемпионата Франции «Ниму»

Футболисты "Монако" проиграли "Ниму", идущему в зоне вылета, в матче 22-го тура чемпионата Франции.
РИА Новости вчера в 16:30
Кино

В Москве презентовали второй сезон сериала «Содержанки»

Культуромания 31 января в 03:07
Экономика

У 40% желающих взять ипотеку россиян не нашлось денег на первый взнос

У 38% россиян, которые хотели бы получить ипотечный кредит, нет свободных средств на первый взнос, показал опрос Райффайзенбанка, его результаты цитирует РБК.
Forbes вчера в 02:43
Как работают Яндекс.Новости?
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