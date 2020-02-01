Энергетика

REGNUMREGNUMСША предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America.
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Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Телеканал 360°31 января в 03:47

В США предрекли «газмагеддон»

News.ru31 января в 02:46

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВ30 января в 23:43

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правда31 января в 01:47

Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ru30 января в 23:52

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Service31 января в 02:38

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09
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Общество

Стало известно о гибели в Сирии четырех бойцов спецназа ФСБ

Lenta.ru 04:15
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru 01 февраля в 16:54
Общество

В Карелии умер предложивший расстрелы чиновник

В Карелии умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев, обвинивший СМИ в клевете, которые распространили его слова о расстреле недовольных граждан.
Газета.Ru 03:42
Политика

МИД Польши: Россия проиграла спор и должна успокоиться

Польша «определённо выиграла этот исторический спор с Россией», полагает польский министр.
REGNUM 04:13
Кино

Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии

В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.
Интермонитор.ру вчера в 00:29
Политика

Посол России в ЦАР сообщил о правонарушениях убитых журналистов

Посол России в ЦАР Владимир Титоренко заявил, что убитые там российские журналисты нарушили законы страны, попытавшись без разрешения проникнуть на военную базу и не зарегистрировав ввоз киноаппаратуры.
Газета.Ru 05:33
Футбол

Адриано признался, что не хотел уходить из «Спартака»

RT на русском 05:31
Наука

Физики нашли новые намеки на существование металлического водорода

ТАСС Наука 31 января в 04:56
Происшествия

В Белгороде у поклонного креста найдено тело мужчины

Тело мужчины обнаружено утром 3 февраля у поклонного креста в районе авторынка Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.
REGNUM 01:24
Общество

В России могут ужесточить наказание для шумных соседей

В России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы, об этом «Известиям» рассказала член комитета по труду и социальной политике Госдумы Ольга Павлова («Единая Россия»).
REGNUM 00:21
Общество

Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Вести.Ru 01 февраля в 08:16
Армия и оружие

ЦПВС прокомментировал обстрел турецких военных в Сирии

«Подразделения турецких войск в тёмное время суток с 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населённого пункта Серакаб», — заявили в ЦПВС.
RT на русском 03:30
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Газета.Ru вчера в 07:17
Общество

Россия приостановила железнодорожное сообщение с КНДР

Ранее ТАСС со ссылкой на кассу железнодорожных билетов в Пхеньяне (официальное представительство железных дорог КНДР) сообщил, что северокорейские власти приняли решение приостановить с понедельника железнодорожное сообщение с Россией для профилактики распространения коронавируса.
Парламентская газета 05:09
Политика

Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
РИА Новости 02:48
Авто

Самые дешевые автомобили в России продаются в Омске

Среднеарифметически средняя цена на вторичном рынке автомобиля по России составила 412 000 рублей.
МонаВиста 01 февраля в 18:30
Культура

Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru 03:04
Армия и оружие

Новейший С-500 подготовят к поставке в войска в 2020 году

Перспективный зенитный ракетный комплекс С-500 будет готов к поставке в армию в 2020 году, написал в своей статье для журнала "Радиоэлектронные технологии" заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Вести.Ru 05:15
Происшествия

В Томске восстановили работу аэропорта после инцидента с самолетом

Томский аэропорт восстановил работу после инцидента при посадке самолета Bombardier CRJ-100 авиакомпании "Руслайн", у которого частично разрушилась передняя стойка шасси, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы аэропорта.
РИА Новости 00:48
Кино

Вышел финальный трейлер игрового «Мулана»

Культуромания 04:46
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews 01 февраля в 05:16
Общество

В Екатеринбургской епархии выступили против автономеров с кодом 666

РИА Новости 04:28
Происшествия

Вылет самолета из Парижа в Москву задержали из-за драки пилотов

Пассажирский самолет авиакомпании Air France не сумел своевременно вылететь из Парижа в Москву из-за драки пилотов, случившейся в кабине лайнера.
Газета.Ru вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Политика

В регионах России определят ответственных за помощь фронтовикам

В России на региональном уровне определят ответственных, которые будут координировать волонтёрскую помощь фронтовикам.
REGNUM 05:23
Общество

Дочь Джонни Деппа явилась на премию BAFTA практически голой

В Лондоне прошла церемония вручения премии Британской киноакадемии и телевизионных искусств BAFTA.
Телепрограмма 05:30
Здоровье

Иркутяне, не посещавшие Китай, требуют проверить их на коронавирус

Представитель инфекционной больницы заметила, что в Иркутске идёт сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, поэтому медики просят граждан соблюдать стандартные меры профилактики, которые относятся в том числе к коронавирусам: ограничить посещение мест массового скопления людей в закрытых помещениях, чаще мыть руки с мылом, в случае необходимости надевать медицинскую маску.
АиФ Иркутск 03:09
Происшествия

В Ленобласти госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В Ленинградской области госпитализировали местную жительницу, вернувшуюся из Китая, с подозрением на коронавирус.
РБК вчера в 04:51
Здоровье

Ученые назвали реальное число зараженных коронавирусом

В 10 раз больше официальных цифр является число людей, зараженных коронавирусом.
Соловей.Инфо 04:15
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