Энергетика

REGNUMREGNUMСША предрекли «газовый армагеддон»

Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America.
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Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ru30 января в 23:52

В США предрекли «газмагеддон»

News.ruвчера в 02:46

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Serviceвчера в 02:38

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правдавчера в 01:47

Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Телеканал 360°вчера в 03:47

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВ30 января в 23:43

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09
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Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Космос

Телескоп Spitzer получил потрясающие снимки туманности Тарантул

29.01.2020 Уже завтра, 30 января, завершается миссия космического телескопа НАСА Spitzer.
Портал Поиск 29 января в 03:57
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM вчера в 21:02
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Политика

В России создали партию «За правду»

ТАСС 07:29
Экономика

Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе

Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Известия 30 января в 18:44
Политика

Палестина заявила о прекращении любых отношений с США и Израилем

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил в субботу, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
РИА Новости 07:41
Здоровье

В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусом

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа рассказала, что единственный гражданин Китая с коронавирусом, который находится в Забайкальском крае, идет на поправку.
Мой Брянск 01:20
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Авто

Составлен ТОП-5 самых доступных иномарок в России

Актуальные Новости 00:29
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor вчера в 00:09
Политика

Госдеп потребовал от России вернуть Крым

Ранее 31 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) потребовала от Москвы выполнять минские соглашения, а также вернуть Крым Киеву.
Lenta.ru вчера в 10:55
Происшествия

Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
РИА Новости 04:26
Происшествия

Вылетевший в Сочи самолет вернулся в Москву из-за сработавшего датчика

Как уточнили во Внуково, рейс 5501 вылетел 1 февраля в 7:49, однако сработала сигнализация неуборки шасси, после чего самолет вернулся.
РБК 03:15
Общество

СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Религия

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Известия 06:13
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

REGNUM вчера в 22:56
Общество

В российской школе учительскую перенесли в туалет

В одной из школ Красноярского края учительскую перенесли в бывший туалет. Видео опубликовал пользователь Twitter Vitalon.
Lenta.ru 07:43
Игры

Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

Дни24 вчера в 00:39
Энергетика

Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть

Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 14:15
Кино

Считавшийся погибшим персонаж появился в трейлере нового «Форсажа»

Официальный трейлер девятого «Форсажа» режиссера Джастина Лина вышел в свет.
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Армия и оружие

США запросили разрешение у Ирака на размещение ЗРК Patriot

Разрешение на размещение ЗРК Patriot вблизи американских баз запросили у Ирака власти США.
Красная весна 30 января в 13:22
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
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Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года россиян ждут очередные нововведения.
Известия Мордовии вчера в 01:18
Футбол

«Зенит» огласил состав на матч с «Дюделанжем»

«Зенит» огласил стартовый состав на товарищеский матч с люксембургской командой «Дюделанж», который состоится сегодня, 1 февраля, на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорме.
Чемпионат 06:28
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