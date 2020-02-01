Энергетика
REGNUMСША предрекли «газовый армагеддон»
Перенасыщение на мировом рынке и снижение спроса на голубое топливо могут вызвать «газовый армагеддон» в США. Об этом 31 января сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на данные Bank of America.
Читать в источнике
Оценить108
Подробнее о событии
Показать все источники
США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо
Комсомольская правдавчера в 01:47
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 09:36, Ашберн
Происшествия
В Петербурге рухнула крыша спорткомплекса с рабочими
Общество
Депутат рады посоветовал продать собаку для оплаты коммунальных услуг
Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Политика
Лукашенко и Помпео провели встречу в Минске
Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Общество
На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС
Кино
В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition
Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Происшествия
Заболевший коронавирусом китаец находится в Чите
В Забайкалье 27 января ввели режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса в Китае.
Футбол
Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
Авто
АвтоВАЗ собрал тестовую партию обновленной модели Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» собрала тестовую партию новой версии модели Lada Largus.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Теннис
Отец Кенин об успехах теннисистов с русскими корнями: «В них есть корень. Корень жесткий и горький»
Религия
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Армия и оружие
Российский спутник-инспектор «Космос-2542» вызвал панику в США
Политика
В России появилась партия «За правду»
Происшествия
Пенсионер устроил стрельбу в подъезде Петербурга
В Санкт-Петербурге в ночь на субботу, мужчины в возрасте от 27 до 33 лет, устроили шумную посиделку в подъезде, чем помещали местному пенсионеру.
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Хоккей
КХЛ. «Сибирь» обыграла минское «Динамо»
Энергетика
Новак допустил влияние коронавируса на спрос на нефть
Ситуация с коронавирусом может повлиять на спрос на нефть, заявил журналистам министр энергетики Александр Новак, передает корреспондент РБК.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Общество
Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за вспышки коронавируса
Компания Apple объявила о закрытии всех офисов, магазинов и сервисных центров на территории материкового Китая до 9 февраля из-за вспышки коронавируса нового типа 2019-nCoV.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Политика
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Футбол
«Лестер» и «Челси» не выявили победителя в матче 25-го тура АПЛ
«Лестер» сыграл вничью с лондонским «Челси» в матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Гаджеты
В Android Auto добавили долгожданную функцию
В новой версии автомобильной платформы от Google появилась функция отключения звука оповещений.
Футбол
«Гранада» одержала волевую победу над «Эспаньолом»
1 февраля в Гранаде (Испания) на стадионе «Лос-Карменес» был разыгран матч между командами «Гранда» и «Эспаньол» в рамках 22-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2019/20.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Футбол
Уткин оценил вероятность продолжения Кокориным карьеры в России
Уткин считает, что вероятность продолжения Кокориным карьеры в РПЛ составляет не более пяти процентов, но в то же время нападающий может уехать в Бельгию, Нидерланды или же в клуб из середины или нижней половины таблицы топ-чемпионатов.