США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.

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Игры Rogue Legacy II анонсирована с тремя скриншотами Пока студия не делится какими-либо подробностями новинки, но представила три скриншота, на которых в глаза бросается новый визуальный стиль — команда проекта отказалась от «пиксельности» в пользу куда более мультипликационной картинки.

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Происшествия В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Политика Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.

Общество X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.

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