Коронавирус
ИзвестияВассерман предрек США «кошмар» из-за коронавируса
США ждут не просто мировые рекорды по числу зараженных коронавирусом, но и полный кошмар, заявил 2 апреля публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман, сообщает РЕН ТВ.
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Политика
В отставку подал губернатор Коми
В Сыктывкаре сегодня, 2 апреля 2020 года, глава Республики Коми Сергей Гапликов заявил об отставке.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Политика
Трамп назвал медпомощь из России «красивым жестом Путина»
Президент США Дональд Трамп назвал гуманитарную медицинскую помощь из России "красивым жестом" российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на выступление американского президента на брифинге.
Общество
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции
Водителям объяснили правила поездок по Москве во время режима изоляции.
Здоровье
Онкоцентр Блохина приостановил госпитализацию пациентов в химиотерапию
Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Блохина с 2 апреля приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии после того, как у сотрудника нашли коронавирус, сообщает пресс-служба центра.
Общество
Изменения в легких нашли у сахалинца, прибывшего из Москвы
Карантинные мероприятия продлены для сахалинцев, которые прибыли на остров московским рейсом.
Здоровье
В петербургском роддоме у беременной выявили коронавирус
У одной из женщин, находившихся в роддоме, подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает комитет по здравоохранению Петербурга.
Хоккей
«Адмирал» не примет участие в новом сезоне КХЛ
Владивостокский «Адмирал» не примет участие в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Игры
Rogue Legacy II анонсирована с тремя скриншотами
Пока студия не делится какими-либо подробностями новинки, но представила три скриншота, на которых в глаза бросается новый визуальный стиль — команда проекта отказалась от «пиксельности» в пользу куда более мультипликационной картинки.
Здоровье
Названа наибольшая опасность для распространения коронавируса в России
Наибольшую опасность для распространения нового коронавируса в России представляют «бессимптомники».
Общество
В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия на дом
«Почта России» пообещала доставить все пенсии и пособия на дом.
Экономика
Владимир Потанин: Если я хотел кому-то помогать, то сейчас самое время
В интервью «Комсомольской правде» Потанин рассказал, почему теперь крупный бизнес может подставить плечо государству и тем самым отблагодарить за поддержку, которая была оказана в предыдущие кризисы.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Общество
Посольство рассказало о вывозе на родину 150 россиян из Великобритании
Посольство России сообщило о возвращении специальным вывозным рейсом на родину 150 россиян из Великобритании.
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Армия и оружие
Бомбардировщик B-21 бросит вызов МиГ-31
В США раскрыли новые данные об одной из самых засекреченных наряду с SR-72 машин – бомбардировщике B-21.
Происшествия
В Москве от коронавируса скончался 39-летний мужчина
В Москве скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
В Минздраве рассказали, как пережить стресс из-за изоляции
Кекелидзе добавил, что самая острая реакция на стресс длится три-пять дней. В России до 30 апреля продлены вынужденные выходные.
Футбол
Уткин жёстко ответил Дзюбе на слова о деградации и упадке
Журналист и комментатор Василий Уткин жёстко ответил нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.
Спорт
Outer Wilds стала игрой года по версии BAFTA Games Awards 2020
Британская академия кинематографического и телевизионного искусства назвала победителей премии BAFTA Games Awards 2020.
Экономика
Кудрин допустил снижение ВВП в 2020 году на 3-5%
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что снижение ВВП из-за пандемии коронавируса может составить 3-5% в 2020 году, пишет РИА "Новости".
Политика
Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти
Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Общество
X5 и «Магнит» анонсировали продажу некоторых продуктов без наценки
Крупнейшие российские розничные сети Х5 Retail Group и «Магнит» решили обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров сроком не менее чем на один месяц.
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней до конца апреля
Режим нерабочих дней продлен решением президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом он заявил в своем обращении к россиянам.
Политика
Делягин: решение Путина толкает российскую экономику в пропасть
По словам эксперта, принятая президентом мера «толкает российскую экономику в пропасть».
Шоу-бизнес
Как Джиган и Оксана Самойлова поделят детей и имущество
Оксана Самойлова сообщила, что решила подать на развод. Супруга Джигана призналась, что не может больше терпеть выходки рэпера.
Общество
Новак допустил снижение спроса на автозаправках в России на 40%
Снижение спроса на АЗС Москвы уже достигло 20-30%, возможно снижение на АЗС страны до 40%.
Энергетика
Белоруссия планирует покупать российскую нефть по $4 за баррель
Белоруссия заявила о своих планах приобрести у России в апреле 2 миллиона тонн нефти по цене 4 доллара за баррель.