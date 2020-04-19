Коронавирус
REGNUMГосдолг США и американских корпораций вырос до рекордных отметок
Уровень безработицы достигает показателей, невиданных со времен Великой депрессии, отмечают эксперты. Напомним, по последним данным в США выявлено более 730 тысяч инфицированных COVID-19. Почти 39 тысяч человек скончались.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:36, Ашберн
Здоровье
В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы
Сегодня в 62 православных храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан.
Gorod48 17 апреля в 10:52
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Армия и оружие
NI: ВМС США не могут отследить российские подлодки проекта «Ясень»
Военно-морские силы (ВМС) США не могут отследить российские подлодки проекта "Ясень", такие как субмарина "Северодвинск".
Политика Сегодня вчера в 19:10
Общество
В Приморье зафиксировано уже 80 случаев заражения коронавирусом
По состоянию на 19 апреля в крае за последние сутки обнаружено 13 новых случаев заражения, 20 жителей края ждут окончательного диагноза.
Primpress.ru 00:18
Армия и оружие
Военные России и Италии продезинфицировали ещё два дома престарелых
«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделений РХБ защиты Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 00:29
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
РБК вчера в 13:40
Общество
Замглавы Нижегородской области заразился коронавирусом
Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом во время рабочей командировки в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы региона Глеба Никитина.
Газета.Ru вчера в 17:14
Армия и оружие
Сирийские мстители уничтожают ставленников США
В последнее время поведение подконтрольной США части курдской администрации на восточном берегу реки Евфрат, выражающееся в угнетении коренного арабского населения, принесло свои плоды.
Rusvesna.su 00:00
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
МВД Башкирии прокомментировало видео задержания детей на улице
Российская газета 17 апреля в 03:02
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Футбол
Клубы АПЛ намерены доиграть сезон
Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона.
Soccer.ru 17 апреля в 14:04
Общество
В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса
У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале.
РИА Новости вчера в 15:27
Происшествия
На Сахалине нарушители режима изоляции заплатят 1,5 миллиона рублей
1,5 миллиона рублей - такова общая сумма штрафов, которую предстоит выплатить за нарушение режима изоляции жителям Сахалинской области.
Российская газета 00:48
Общество
Врач рассказал, эффективна ли баня в борьбе с коронавирусом
Квалифицированный столичный иммунолог Владимир Володин сообщил, является ли посещение бани средством профилактики COVID-19.
Московский Комсомолец вчера в 05:07
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса
Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне.
РИА Новости вчера в 18:48
Шоу-бизнес
Дочь Якубовича поразила поклонников сменой образа
Невские Новости вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес
48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
Bimru.ru вчера в 09:18
Общество
Подсчитано число россиян старше 100 лет
Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек).
Lenta.ru 00:17
Политика
Путин упростил правила пребывания иностранцев в России
Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM вчера в 06:07
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Невские Новости 00:15
Общество
В США прошли массовые протесты с требованием отмены карантина
В Соединенных штатах прошла волна протестов с требованием об отмене карантина. Жители хотят вернуться к прежней жизни.
Gazeta.SPb 01:24
Шоу-бизнес
Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина говорит, что постоянно находится на связи с Булановой и та сама прислала ей смс: «Да, инсульт, но все обошлось».
StarHit.ru 00:00
Происшествия
В московской квартире нашли труп сына известного кардиохирурга
Умерший молодой человек является сыном известного кардиохирурга Михаила Алшибая. Рядом с ним было найдено тело 29-летней девушки.
Lenta.ru 00:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в мае
На большей части европейской территории России в мае ожидается теплая погода.
Mockva.ru вчера в 05:49
Здоровье
Врачи Покровской больницы Петербурга просят власти о помощи
Медики просят утвердить инфекционный статус стационара, что позволит перестроить больницу — разделить потоки пациентов и создать санитарные пропускники.
НТВ 17 апреля в 10:26
Путешествия
Названы сроки открытия туристического сезона в Турции
Туристический сезон в Турции может открыться уже в конце мая.
UfaTime.ru вчера в 21:17