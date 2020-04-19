Уровень безработицы достигает показателей, невиданных со времен Великой депрессии, отмечают эксперты. Напомним, по последним данным в США выявлено более 730 тысяч инфицированных COVID-19. Почти 39 тысяч человек скончались.

Госдолг США и американских корпораций вырос до рекордных отметок

Здоровье В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы Сегодня в 62 православных храмах региона предпасхальные богослужения прошли без присутствия в них прихожан.

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,5K

Общество В Приморье зафиксировано уже 80 случаев заражения коронавирусом По состоянию на 19 апреля в крае за последние сутки обнаружено 13 новых случаев заражения, 20 жителей края ждут окончательного диагноза.

Армия и оружие Военные России и Италии продезинфицировали ещё два дома престарелых «Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделений РХБ защиты Вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло», — приводит РИА Новости сообщение. 55

Общество Замглавы Нижегородской области заразился коронавирусом Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусом во время рабочей командировки в Москву, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление главы региона Глеба Никитина. 114

Армия и оружие Сирийские мстители уничтожают ставленников США В последнее время поведение подконтрольной США части курдской администрации на восточном берегу реки Евфрат, выражающееся в угнетении коренного арабского населения, принесло свои плоды.

Происшествия В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек. 22

Политика На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман. 377

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса. 2K

Футбол Клубы АПЛ намерены доиграть сезон Представители клубов английской премьер-лиги на видеоконференции обсудили варианты завершения сезона.

Общество В Москве выросла доля бессимптомных носителей коронавируса У 60 процентов заразившихся коронавирусом москвичей заболевание протекает бессимптомно, заявил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун в интервью программе "Время" на Первом канале. 884

Происшествия На Сахалине нарушители режима изоляции заплатят 1,5 миллиона рублей 1,5 миллиона рублей - такова общая сумма штрафов, которую предстоит выплатить за нарушение режима изоляции жителям Сахалинской области.

Общество Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер. 192

Здоровье Профессор РАН объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса Эффективное выявление легких случаев заражения коронавирусом и своевременная подготовка медицинских учреждений в России позволяют держать уровень смертности на очень низком уровне. 1,2K

Общество Подсчитано число россиян старше 100 лет Большинство россиян в возрасте 100 лет и старше живут в Москве (7,7 тысячи), Санкт-Петербурге (3,5 тысячи), Астраханской (752 человека) и Московской (689 человек) областях, а также в Краснодарском крае (413 человек). 15

Политика Путин упростил правила пребывания иностранцев в России Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок. 1,6K

Шоу-бизнес Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина говорит, что постоянно находится на связи с Булановой и та сама прислала ей смс: «Да, инсульт, но все обошлось». 1