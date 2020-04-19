Коронавирус

ИзвестияИзвестияСША предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post. По данным аналитиков, госдолг и долги американских корпораций увеличатся настолько, что создадут риски для экономики после окончания пандемии.
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Предсказан рост госдолга США до рекордных значений

Взгляд.рувчера в 23:52

Госдолг США и американских корпораций вырос до рекордных отметок

REGNUMвчера в 23:36

США предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса

Известиявчера в 23:09

СМИ: внешний долг в США из-за пандемии вырастет до рекордных цифр

Московский Комсомолецвчера в 23:16

WP: госдолг США вырастет до рекордных размеров из-за пандемии

News.ruвчера в 22:38

Госдолг США из-за пандемии вырастет до рекордной цифры

РЕН ТВвчера в 22:28

WP: государственный и частный долг в США из-за пандемии вырастут до рекордных цифр

ТАССвчера в 22:22
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Не успели фолловеры Джеймса Ганна обсудить его список сиквелов, превзошедших оригиналы, как режиссер опубликовал в Twitter очередной топ — на этот раз он выбрал 16 «хороших фильмов о путешествиях во времени».
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Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»

REGNUM 17 апреля в 16:52
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В Москве продлили действие пропускного режима

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РИА Новости вчера в 11:25
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Армия и оружие

Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»

Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практические невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
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Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 17 апреля в 04:18
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Общество

Поток въезжающих в Крым за сутки вырос на 40%

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Общество

Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски

Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 17 апреля в 05:46
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Общество

Режим повышенной готовности продлят в Испании до 9 мая

Испанское правительство намерено продлить режим повышенной готовности до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина страны Педро Санчес.
News.ru вчера в 15:07
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Кино

Премьеру фантастического российского фильма «Спутник» покажут онлайн

Регион online 16 апреля в 01:52
Шоу-бизнес

Собчак назло Галкину сравнила Пугачеву с Нюшей

Ксения Собчак после критики в свой адрес со стороны мужа примадонны российской эстрады Максима Галкина сравнила Аллу Пугачеву с певицей Нюшей.
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Религия

В Саратове полиция перекрыла подъезды к Троицкому собору

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Общество

Вирусолог обозначил сроки победы России над коронавирусом

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков обозначил сроки победы России над коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 18:12
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Общество

В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
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Армия и оружие

Военные из РФ и Италии продезинфицировали дома престарелых в Ломбардии

Российские военнослужащие вместе с военными подразделения радиационной, химической и биологической защиты ВС Италии продезинфицировали дома престарелых в двух населенных пунктах Ломбардии, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 17 апреля в 22:04
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Футбол

«Атлетико» поборется с «Наполи» за Азмуна

«Атлетико» поборется за форварда с «Наполи», который также хочет приобрести иранца. Сумма трансфера может составить около € 25 млн.
Чемпионат вчера в 12:42
Политика

Посольство РФ объяснило «переезд» с площади Немцова в Праге

Посольство России в Праге призвало не политизировать изменение официального адреса в Праге.
Известия вчера в 20:40
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Общество

Американцы вышли на протесты из-за карантина

Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине.
Lenta.ru вчера в 22:12
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Здоровье

В Подмосковье назвали зарплаты лечащих COVID-19 врачей

В Московской области врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут получать до 170 тыс. рублей в месяц во время пандемии.
Известия вчера в 16:37
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Политика

Украине предрекли конец существования из-за коронавируса

Бывший депутат Верховной Рады Анна Герман предрекла Украине конец существования после пандемическом коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:55
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева высказалась о нападках в свой адрес

48-летняя ведущая программы «Секрет на миллион» в своем микроблоге отреагировала на нападки в свой адрес.
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Политика

Трамп оценил отношения США с Россией

Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском вчера в 20:14
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Происшествия

В Новосибирской области выявлено десять новых случаев заражения коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией нового типа подтвердилось еще у десяти жителей Новосибирской области, среди них - один ребенок, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 00:57
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Игры

В Steam появилась возможность бесплатно получить хоррор Moons of Madness

В игровом магазине Steam у всех пользователей появилась возможность абсолютно бесплатно получить хоррор Moons of Madness.
OAnews вчера в 17:01
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Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о тестах на коронавирус

В Роспотребнадзоре ответили на критику Лукашенко о тестах на коронавирус.
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Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
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Хоккей

Агент Зарипова рассказал о торгах по новому контракту с «Ак Барсом»

Агент 39-летнего капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова - Юрий Николаев, раскрыл детали торгов по новому контракту с казанским клубом.
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Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета вчера в 05:31
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Футбол

ЛЧ планируют возобновить 7 августа, матчи будут проходить каждые 3 дня

Перенесенные ответные матчи 1/8 финала предлагается провести 7-8 августа, а дальнейшие игры – каждые три дня с тем, чтобы финал состоялся 29 августа, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Sports.ru вчера в 23:15
Происшествия

Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции

Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17 апреля в 07:42
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