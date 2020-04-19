Коронавирус
ИзвестияСША предрекли рекордный рост госдолга из-за коронавируса
Государственный и частный долг США из-за распространения коронавируса вырастет в 2020 году до рекордных значений, сообщила 18 апреля The Washington Post. По данным аналитиков, госдолг и долги американских корпораций увеличатся настолько, что создадут риски для экономики после окончания пандемии.
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Здоровье
В Прикамье выявлено еще 12 заболевших коронавирусом
За сутки в Пермском крае выявлено еще 12 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 8 мужчин, 3 женщины и один ребенок.
Рифей-Пермь 17 апреля в 04:21
Общество
Отец гонщика Шварцмана умер от коронавируса
Отец чемпиона Формулы-3 гонщика программы SMP Racing Роберта Шварцмана Михаил Шварцман скончался на 52 году жизни.
Вести.Ru вчера в 13:02
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru 16 апреля в 20:31
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Политика
Украинская телеведущая призвала Зеленского покончить с «фарсом»
РИА Новости 17 апреля в 22:40
Общество
Работающим пенсионерам старше 65 лет продлят больничный до 30 апреля
Как сообщили в пенсионном фонде, работающим пенсионерам старше 65 лет будет автоматически продлен больничный лист с 20 до 30 апреля.
АиФ Карелия 17 апреля в 08:34
Общество
Чужие номера обнаружили пользователи в приложении Сбербанка
В результате неудачного запуска обновления приложения «Сбербанк Онлайн» большинство пользователей отметили, что к их аккаунтам автоматически привязали чужие номера телефонов.
Live24 17 апреля в 10:58
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Армия и оружие
Историк Зданович рассказал об обнаружении останков Гитлера
Старший научный сотрудник НИИ военной истории Академии Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович рассказал о обнаружении советской контрразведкой СМЕРШ останков фюрера Германии Адольфа Гитлера.
ФАН вчера в 22:46
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В Приморье число заболевших COVID-19 выросло до 80 человек
Ранее сообщалось, что в крае официально подтверждено 67 случаев заболевания COVID-19, два человека умерли, четверо выписаны.
РИА Новости 00:18
Общество
Спецборт доставил россиян из Таиланда в Екатеринбург
Прибывшим рейсом в Россию доставлены 180 жителей Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 16:49
Происшествия
Первые два пациента с коронавирусом скончались в Красноярском крае
Два пациента, зараженных вирусом COVID-19, скончались в Красноярском крае за минувшие сутки, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения региона.
Интерфакс 00:52
Общество
В Ростовской области зарегистрировали 29 новых случаев коронавируса
По информации Роспотребнадзора на 10:30, субботы, 18 апреля на территории Ростовской области подтверждено 29 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:35
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Религия
Патриарх Кирилл начал пасхальную службу в храме Христа Спасителя
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика
МВД объяснило порядок замены паспортов с истекающим сроком действия
18 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому действие документов, срок которых истекает в период с 1 февраля по 15 июля, будут считаться действительными.
Известия 00:19
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в РФ
Основываясь на статистике ГИБДД, эксперты назвали самые непопулярные автомобили в России.
Автоновости дня 16 апреля в 10:10
Экономика
Новости кризиса 18 апреля: Россия расширяет помощь бизнесу, для граждан предлагают печатать деньги
Правительство России расширило список отраслей экономики, которые больше всего пострадали от кризиса и пандемии.
URA.Ru вчера в 13:12
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Происшествия
Задержан участник нападения на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке
Киров, 18 апреля 2020, 23:18 — REGNUM В Кировской области сотрудники полиции нашли одного из участников нападения на сотрудников скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке.
REGNUM вчера в 16:18
Шоу-бизнес
Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Экс-солистка «Миража» Наталья Гулькина говорит, что постоянно находится на связи с Булановой и та сама прислала ей смс: «Да, инсульт, но все обошлось».
StarHit.ru 00:00
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:56
Общество
В Тульской области продлены ограничительные меры из-за коронавируса
Тула, 18 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В Тульской области продлено действие мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, введённых ранее на срок до 19 апреля.
REGNUM вчера в 12:42
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил о состоянии здоровья певицы
РБК вчера в 13:40
Авто
Чем новый Kia Mohave 2020 лучше Toyota Land Cruiser?
По силовой части Kia Mohave оснащается трехлитровым дизельным агрегатом на 260 л.с. В роли трансмиссии предлагается восьмиступенчатая коробка-автомат.
Car.ru вчера в 06:36
Здоровье
На Кубани за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, такие данным приводит сайт Стопкоронавирус.рф.
Деловая газета. Юг вчера в 04:03