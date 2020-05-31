В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет. Агентство ожидает, что по итогам года уровень безработицы снизится и составит 10 процентов за счет восстановления экономики.

США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

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