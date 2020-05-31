Экономика
Lenta.ruСША предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет. Агентство ожидает, что по итогам года уровень безработицы снизится и составит 10 процентов за счет восстановления экономики.
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Энергетика
Вассерман заявил, что Запад пытается повторить опыт по развалу СССР
"Сегодня успешный опыт по развалу повторяют", – отметил он.
РЕН ТВ 05:27
Космос
В «Роскосмосе» сообщили о планах испытания новых ракет в 2020 году
Уже в этом году проведем испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу.
Известия 05:48
Футбол
Вячеслав Малафеев заявил об уходе из «Зенита»
Телеканал Санкт-Петербург 06:32
Футбол
«Краснодар» стал самым убыточным клубом РПЛ по итогам 2019 года
«Краснодар» занял первое место среди российских футбольных клубов по размеру убытков за 2019 год.
RT на русском вчера в 11:48
Происшествия
В московском метро мужчина угрожал пассажирам оружием
RT на русском 05:44
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Происшествия
В ДТП под Красноярском погибли трое
От удара автомобиль перевернулся, трое человек — две женщины и мужчина — скончались.
REGNUM вчера в 23:51
Общество
Пилоты объяснили необходимость оставаться в обуви во время полета
Бортпроводница в свою очередь отметила, что разувающиеся люди могут подвергнуть риску и остальных пассажиров, так как их обувь загромождает проход и мешает быстрой эвакуации.
Известия 00:29
Общество
Песков рассказал о потере обоняния и дне заражения коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о своих симптомах COVID-19 и дне, когда он понял, что заразился инфекцией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:51
Происшествия
Участники «пикета адвокатов» задержаны у здания СКР
Столичная полиция задержала семерых человек, которые в День адвоката вышли с пикетами к зданию Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 07:22
Общество
В Роспотребнадзоре призвали соблюдать социальную дистанцию в самолетах
Как сказала Попова, социальная дистанция, которая соблюдалась при входе в самолет, должна соблюдаться и при нахождении в самолете.
Российская газета 07:42
Космос
Илон Маск: человечество может гордиться новым кораблем Crew Dragon
Глава компании SpaceX Илон Маск считает, что запуск нового космического корабля Crew Dragon — успех для человечества.
Вести.Ru 03:25
Гаджеты
Компания Xiaomi объявила дату анонса умного браслета Mi Band 5
Новинка будет представлена уже 11 июня Ее главной отличительной чертой станет показатель уровня кислорода в крови, что актуально в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Деловое.ТВ 09:25
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Общество
Бизнесмен Быков в СИЗО встревожился за демократию в России и написал Путину
Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, арестованный по обвинению в организации двойного убийства и находящийся в СИЗО, написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину.
Lenta.ru 06:35
Футбол
Глушаков договаривается о возвращении в «Спартак»
Как сообщает телеграм-канал Mash, опытный футболист ведет переговоры о возвращении в столичный «Спартак», за который выступал с 2013-го по 2019-й год.
Евро-футбол.ру вчера в 08:40
Авто
Почему у внедорожных версий делают рифленую крышу, если у седанов она гладкая
Крыши многих внедорожных версий обладают рёбрами. А у других авто, включая также седаны, они гладкие.
Car.ru вчера в 14:28
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
На борту Crew Dragon компании Илона Маска находятся астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.
Говорит Москва 02:48
Политика
Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Астрахань.Ру вчера в 01:00
Политика
Рогозин стер твит с критикой в адрес Ельцина
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин стер свою публикацию в Twitter, в которой он назвал первого президента России Бориса Ельцина националистом и предателем.
Lenta.ru 04:54
Здоровье
Частные больницы РФ смогут получать субсидии на выплаты медикам
Частные больницы в России смогут получать субсидии на выплаты медицинским работникам, которые помогают пациентам с коронавирусом, заявила пресс-служба кабмина.
Народные новости вчера в 07:12
Общество
Пригожин назвал хайпом отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом РЕН ТВ прокомментировал сообщения о том, что ему отправили в качестве гуманитарной помощи лапшу быстрого приготовления «Доширак».
Известия 08:43
Путешествия
В Крыму забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах
Около 70% мест в мини-отелях и пансионатах Крыма забронировали туристы на период до сентября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя региональной Ассоциации малых отелей (АСМОК) Натальи Стамбульниковой.
Газета.Ru 00:55
Шоу-бизнес
Самбурская пошла войной на Виктора Дробыша
Аудитория с нетерпением ждет дальнейших заявлений Виктора Дробыша и Настасьи Самбурской.
Bimru.ru 02:55
Происшествия
США объявили комендантский час в 25 городах из-за массовых беспорядков
В 25 городах 16 американских штатов власти объявили комендантский час: массовые беспорядки, которые начались после убийства полицейским афроамериканца, не прекращаются несколько дней, сообщает CNN.
Полит.ру 04:01
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 29 мая в 09:18
Общество
В Самарской области разрешили ловить рыбу и охотиться
Самара, 31 мая 2020, 15:50 — REGNUM Разрешить охоту и рыболовство в регионе решил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
REGNUM 08:50
Политика
Украинский телеведущий пожелал «сдохнуть» жителям Донбасса и Крыма
Львов, Украина, 31 мая 2020, 15:09 — REGNUM Полностью заблокировать любые отношения с ДНР, ЛНР и Крымом призвал скандальный львовский телеведущий Остап Дроздов в ходе авторской программы, опубликованной 29 мая на его Youtube-канале.
REGNUM 08:09
Политика
МИД назвал произволом инцидент с журналистами и полицией Миннеаполиса
Москва считает неприемлемым применение полицией в американском городе Миннеаполис спецсредств против журналистов, освещающих протесты в США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, заявили в МИД России.
RT на русском 08:51
Общество
В России предложили штрафовать за отказ от обязательной вакцинации
Москва, 30 мая 2020, 11:12 — REGNUM В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится пункт, который устанавливает штрафы для граждан из группы риска за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
REGNUM вчера в 04:12