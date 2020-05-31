Коронавирус
Lenta.ruСША предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет
Американское министерство труда в пятницу, 5 июня, как ожидается, выпустит отчет о безработице. В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Космос
Корабль Crew Dragon стартовал на МКС в США
Радио Маяк 02:50
Общество
Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
Происшествия
США объявили комендантский час в 25 городах из-за массовых беспорядков
В 25 городах 16 американских штатов власти объявили комендантский час: массовые беспорядки, которые начались после убийства полицейским афроамериканца, не прекращаются несколько дней, сообщает CNN.
Полит.ру 04:01
Армия и оружие
ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков
Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 01:10
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 28 мая в 05:21
Общество
Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь
Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак».
Известия вчера в 21:56
Происшествия
В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана
В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.
Известия 06:13
Шоу-бизнес
Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым
Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым.
News.ru вчера в 20:38
Здоровье
В Дагестане обсудили некоторые итоги работы группы Минздрава РФ
30 мая глава РД Владимир Васильев и замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко провели совещание в Махачкалинском аэропорту, в рамках которого были подведены некоторые итоги работы группы специалистов из Москвы в Дагестане.
Зори Табасарана 06:04
Политика
Песков рассказал, как пройдет Парад Победы
Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ.
REGNUM 06:53
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно вернулось в немецкий порт
РБК 28 мая в 21:27
Политика
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения.
РИА Новости 29 мая в 15:23
Хоккей
Российский хоккеист рассказал о «лютых пьянках» в американских барах
Хоккеист американской студенческой команды "Университет Коннектикут" Владислав Фирстов рассказал о вечеринках американских студентов.
Газета.Ru 06:40
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил в Twitter, какие земли, страна "полностью бесплатно" получила во время нахождения в составе Советского союза.
РИА Новости 05:27
Футбол
Гасперини: «Думал, что во время болезни коронавирусом я умру»
По всему миру от коронавируса умерло более 350000 человек.
Бомбардир.ру 01:55
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»
Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Общество
Россиянам разрешили не носить маски на пляжах
На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04:34
Путешествия
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Общество
Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов
Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 02:16
Единоборства
Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176
Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.
Российская газета 01:21
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
Политика
Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем.
Lenta.ru 02:40
Кино
Netflix выпустил сериал, в котором снялся Алексей Воробьев
Культуромания вчера в 09:46
Общество
Microsoft заменит журналистов роботами
Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии.
Комсомольская правда вчера в 13:16
Происшествия
В Туле во дворе дома зарезали мужчину
Утром 31 мая во дворе дома №117 по улице Демидовской было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением.
Тульские новости 05:20
Футбол
Гендиректор ФК «Химки»: дверь в РПЛ еще не закрыта, есть надежда
Футбольный клуб "Химки" сохраняет надежды на переход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), впереди важные переговоры с инвесторами, сообщил РИА Новости генеральный директор подмосковного клуба Василий Иванов.
РИА Новости 06:08