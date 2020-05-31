Американское министерство труда в пятницу, 5 июня, как ожидается, выпустит отчет о безработице. В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.

США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 8,8K

Армия и оружие ЛНР вторые сутки не фиксирует обстрелов со стороны силовиков Украинские силовики вторые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в воскресенье РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). 2

Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 90

Общество Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на сообщения о том, что ему направили в качестве гуманитарной помощи лапшу «Доширак». 1,1K

Происшествия В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая. 48

Шоу-бизнес Алфёрова откровенно рассказала о жизни с Абдуловым Народная артистка РФ Ирина Алфёрова откровенно рассказала о годах совместной жизни со знаменитым актёром Александром Абдуловым. 10

Здоровье В Дагестане обсудили некоторые итоги работы группы Минздрава РФ 30 мая глава РД Владимир Васильев и замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко провели совещание в Махачкалинском аэропорту, в рамках которого были подведены некоторые итоги работы группы специалистов из Москвы в Дагестане.

Политика Песков рассказал, как пройдет Парад Победы Как сообщало ИА REGNUM, Парад Победы в Москве состоится 24 июня. На праздничные мероприятия приглашены главы стран СНГ. 6

Политика Путин предложил определить шаги России после открытия границ Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин. 1,2K

Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,5K

Общество МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны". 8

Общество Россиянам разрешили не носить маски на пляжах На пляжах не обязательно ношение защитных масок, но нужно помнить о социальной дистанции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 737

Путешествия Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 117

Общество Роднина раскритиковала знаменитостей за жалобы на падение доходов Трехкратная олимпийская чемпионка, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина дала большое интервью, в котором высказалась о проблемах в современном фигурном катании, о возможном возвращении Алины Загитовой и о финансовых трудностях, с которыми столкнулись граждане из-за пандемии коронавируса. 164

Единоборства Бернс победил Вудли в главном поединке UFC Fight Night 176 Главным событием UFC Fight Night 176 стал бой между первым номером рейтинга полусреднего веса и главным претендентом на пояс чемпиона Тайроном Вудли и занимающим шестое место Гилбертом Бернсом.

Политика Рогозин назвал Ельцина националистом и предателем Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, дискутируя в Twitter о роли советских правителей, назвал первого президента России Бориса Ельцина предателем. 53

Общество Microsoft заменит журналистов роботами Компания Microsoft заменит сотрудников на роботов в целях экономии. 1

Происшествия В Туле во дворе дома зарезали мужчину Утром 31 мая во дворе дома №117 по улице Демидовской было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением. 2