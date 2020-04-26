Общество

Вести.RuВести.RuБезработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

США еще не сталкивались с таким негативным шоком, считает Хассетт. "Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии", — отметил Хассетт. Во время Великой депрессии самым тяжелым годом был 1933-й.
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Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии

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Общество

Названы регионы-лидеры по объему банковских депозитов жителей

Москва со значительным отрывом лидирует в рейтинге российских регионов по величине банковских депозитов из расчета на каждого жителя.
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Здоровье

В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом

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Наука

Над северными территориями России проходят сотни смерчей в год

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Технологии

Nvidia проведет конференцию Get Amped на YouTube 14 мая

Технокомпания Nvidia намерена провести конференцию Get Amped 14 мая.
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В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

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Общество

В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
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Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

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Политика

Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе

Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.
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Общество

Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
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Умер известный итальянский журналист Джульетто Кьеза

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Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы

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В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына

На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны.
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Общество

Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.
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Здоровье

В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков

Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается.
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Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
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В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости.
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Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии

Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
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Кевин Хассетт
Американский экономист
Американский экономист, председатель Совета экономических консультантов с 2017. Он был главным экономическим советником кандидата в президенты Джона Маккейна и экономическим советником избирательных кампаний Джорджа Буша и Маккейна. Он был одним из экономических советников Митта Ромни.
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