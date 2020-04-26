США еще не сталкивались с таким негативным шоком, считает Хассетт. "Мы увидим уровень безработицы, приближающийся к уровню, который мы видели во время Великой депрессии", — отметил Хассетт. Во время Великой депрессии самым тяжелым годом был 1933-й.

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

Общество Названы регионы-лидеры по объему банковских депозитов жителей Москва со значительным отрывом лидирует в рейтинге российских регионов по величине банковских депозитов из расчета на каждого жителя. 2

Здоровье В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона. 24

Наука Над северными территориями России проходят сотни смерчей в год Более сотни смерчей, многие из которых очень сильные, проходят над территорией России за год, сообщила 24 апреля пресс-служба Российского научного фонда, ссылаясь на статью, опубликованную в журнале Monthly Weather Review. 9

Армия и оружие В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря. 800

Экономика WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.

Происшествия В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. 69

Общество В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 174

Политика Трамп возмутился публикацией NYT о своих привычках на работе Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times о его распорядке рабочего дня.

Политика Трамп опроверг сообщения о возможной отставке главы Минздрава США Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается увольнять главу министерства здравоохранения США Алекса Азара.

Авто В интернете появились снимки нового купе BMW 2 серии В отличие от одноимённого семейства 2-Series Gran Coupe, в основе которого лежит переднеприводная платформа FAAR, «двойка» в кузове купе построят на стандартной заднеприводной архитектуре.

Здоровье Профессор РАН назвал сроки смягчения ограничений из-за COVID-19 Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.

Происшествия Полиция начала проверку видео с задержанием мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы Полиция проверяет обстоятельства задержания мужчины, гулявшего с собакой на юге Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе главка столичной полиции.

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В 2019 году Россия оказалась в первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону.

Общество В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны. 556

Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,8K

Здоровье В Якутске коронавирусом заболели четверо медиков Эпидемиологическая ситуация не улучшается: за последние сутки по Якутску семь новых случаев заболевания, из них четверо — медики офтальмологической больницы, круг контактов которых сейчас устанавливается. 2

Финансы К июлю рубль вернет свой докризисный курс Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировал ситуацию в мире и дал прогноз о начале восстановления финансовых рынков. 44

Технологии Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии. 116

Здоровье Не осталось пациентов с коронавирусом в больницах Уханя В больницах китайского города Ухань, который считался эпицентром распространения COVID-19, больше нет ни одного зараженного коронавирусом пациента, заявил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн, пишет РИА Новости. 108