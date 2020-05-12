Экономика
Lenta.ruСША предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
Московский Комсомолецвчера в 17:22
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Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
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Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
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Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова
25 апреля стало известно о том, что отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали.
Lenta.ru 13:49
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Кино
Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди
Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News 06:28
Биатлон
Владимир Драчёв обвинил правление СБР в деструктивной деятельности
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о своём отношении к внеочередной отчётно-выборной конференции, на которой могут избрать нового главу организации.
Чемпионат 02:20
Здоровье
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
Lenta.ru 08:17
Политика
Захарова назвала условия лишения аккредитаций журналистов FT и NYT
Лишение аккредитации журналистов изданий The Financial Times и The New York Times в России будет зависеть от публикации опровержения распространенной ими информации о занижении статистики по коронавирусу в РФ.
Известия 16:22
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня 13:38
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Адель после похудения стесняется своей внешности
Адель призналась, что до сих пор не привыкла к новой себе и даже немного стесняется его, а такое пристальное внимание к ее персоне, очень смущает знаменитость.
RuNews24.ru 07:10
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru вчера в 20:34
Армия и оружие
Украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня в ДНР
ИА Красная Весна 03:59
Здоровье
Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
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Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов разработал с коллегами-депутатами законопроект о декриминализации статьи об оскорблении власти.
ФАН 12:03
Армия и оружие
Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров
Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
Военное обозрение 10:20
Экономика
23 российские компании вошли в список крупнейших в мире
В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
Коммерсантъ 12:29
Музыка
Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Live24 вчера в 07:50
Общество
Кто имеет право и где оформить? Рассказываем, как тюменцам получить обещанные 10 тысяч на детей
Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего — 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Новости Тюмени 72.ru 04:17
Общество
Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет
Правительство подписало соответствующую директиву несколько дней назад, рассказали «Ведомостям» три человека, знакомых с руководством компании.
Ведомости 13:08