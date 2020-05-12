Экономика

Lenta.ruLenta.ruСША предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.
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США предсказали лидерство России по экспорту пшеницы

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Минсельхоз США оценил лидерство России по экспорту пшеницы

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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна

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Стало известно об ухудшении состояния отца Нурмагомедова

25 апреля стало известно о том, что отца российского бойца Хабиба Нурмагомедова госпитализировали.
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
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В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
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Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
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В список вошли 23 российские компании -- на одну больше, чем годом ранее.
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