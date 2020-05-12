Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.

Здоровье В Иркутской области заболели коронавирусом 37 медицинских работников В Иркутской области зафиксировано 37 случаев заражения медицинских работников коронавирусом, но большая часть – не при оказании медицинской помощи.

Армия и оружие Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу. 3

Политика Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.

Политика Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 147

Происшествия В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.

Общество Врач назвал эффективный для профилактики коронавируса продукт Комаровский назвал слезы мощным фактором неспецифической иммунной защиты и отметил, что часто плачущие дети болеют реже, так как, по сути, промывают нос лизоцимом. 1

Общество В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих. 279

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 630

Футбол Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.

Общество В школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 282

Экономика Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. 7

Экономика Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса. 49

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 7

Армия и оружие Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения. 3