Экономика

Lenta.ruLenta.ruСША предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.
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США предсказали лидерство России по экспорту пшеницы

Газета.Ru13:07

Минсельхоз США ожидает экспорт пшеницы из РФ в следующем сельхозгоду в размере 35 млн тонн

ТАССвчера в 13:37

США предсказали один из крупнейших урожаев пшеницы в России

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Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна

Московский Комсомолецвчера в 17:22

Россию ждет один из рекордных урожаев зерна

Ведомостивчера в 16:48

Минсельхоз США оценил лидерство России по экспорту пшеницы

Lenta.ru10:12
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Здоровье

В Иркутской области заболели коронавирусом 37 медицинских работников

В Иркутской области зафиксировано 37 случаев заражения медицинских работников коронавирусом, но большая часть – не при оказании медицинской помощи.
Областная газета (г. Иркутск) 01:39
Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Российская газета 06:06
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Армия и оружие

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
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Наука

Выяснено, как жара во влажном климате влияет на выносливость организма

Goroday.ru вчера в 04:34
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Общество

ЕГЭ переносится на более поздний срок

Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
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Единоборства

Украинский борец записал новое видеообращение к Усику из-за Крыма

РИА Новости Крым 12:54
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Политика

Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.
РБК 19:19
Политика

Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса

Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Известия 04:45
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Космос

ИИ составит галактический каталог

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Происшествия

В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста

Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
Авто

В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace

Автоновости дня 09:47
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Общество

Врач назвал эффективный для профилактики коронавируса продукт

Комаровский назвал слезы мощным фактором неспецифической иммунной защиты и отметил, что часто плачущие дети болеют реже, так как, по сути, промывают нос лизоцимом.
Известия 19:24
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Шоу-бизнес

Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности

Елизавета Шевыркова после развода с актером Маратом Башаровым не комментировала сообщения о домашнем насилии в их семье.
Shraibikus News 13:26
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском 13:28
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Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня вчера в 10:40
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Авто

Стартовали продажи нового внедорожного грузовика «Садко NEXT»

«Группа ГАЗ» начала продажи нового поколения внедорожных грузовиков «Садко Next» с удлиненной колесной базой и с двойной кабиной.
Автоновости дня 08:55
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Экономика

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС 17:33
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Общество

В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
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Общество

Госдума приняла закон о реформе ОСАГО

Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
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Футбол

Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня

Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.
Чемпионат 16:42
Общество

В школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
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Экономика

Трамп призвал ФРС США ввести отрицательную ставку

Американский лидер Дональд Трамп настаивает на установлении отрицательной базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Газета.Ru вчера в 12:26
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Экономика

Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии

Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
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Армия и оружие

Последние испытания вертолета Ми-28НМ пройдут до конца года

До конца года российский ударный вертолет пройдет государственные испытания, в ходе которых ему предстоит подтвердить свои летно-технические характеристики, а также провести стрельбы всем набором авиационных средств поражения.
Что происходит вчера в 13:26
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В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
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