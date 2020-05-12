с чего всё началось

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.

Политика Путин оценил ситуацию с выплатами медработникам в регионах Всего в двух-трех регионах России пока не осуществлены дополнительные выплаты медицинским работникам, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми Согласно распоряжению правительства, семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. 3,1K

Экономика Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 181

Общество Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. 10

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена. 19

Здоровье 962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 1K

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 89

Единоборства Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов Экс-чемпиону промоушена не понравились слова Фергюсона, который обозвал его и посоветовал завязать с выпивкой.

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 630

Общество Белоусов распустил рабочую группу по созданию «российской Википедии» Исполняющий обязанности премьер-министра России Андрей Белоусов подписал распоряжение о роспуске рабочей группы, которая должна была заниматься созданием российского аналога Википедии.

Общество Свердловские детсады собираются открывать в три этапа На втором этапе рассматриваем возможность перевода дежурных групп в обычный режим работы и открытие дополнительных групп.

Общество В саратовских больницах находятся 20 «пожароопасных» аппаратов ИВЛ В регионе находятся 20 таких аппаратов. По распоряжению Росздравнадзора их эксплуатацию уже приостановили.

Общество Мишустин оценил новый пакет поддержки граждан и экономики Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что новый пакет мер поддержки экономики и граждан, анонсированный президентом Путиным 11 мая, станет самым дорогим из принятых на данный момент. 43