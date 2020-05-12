с чего всё началось

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.

Общество Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей. 1K

Общество Названы сроки создания эффективного лекарства от коронавируса Вирусолог сообщил, что ученые из американской биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals сейчас работают над созданием нового препарата, действие которого основано на искусственном добавлении антител для помощи иммунитету. 554

Общество Беглов объяснил, почему в Петербурге маски не раздают бесплатно Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе ежегодного отчёта в Законодательном собрании ответил на вопрос одного из парламентариев, почему было принято решение не раздавать средства индивидуальной защиты бесплатно.

Армия и оружие В России предупредили о «силовом поражении» спутников SpaceX Космические аппараты системы Starlink американской компании SpaceX могут работать в интересах военных, обеспечивая «функциональное или силовое поражение» другим спутниковым радиоэлектронным системам, пишет в «Звезде» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена. 25

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 745

Политика Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 95

Игры Слух: завтра в Epic Games Store начнут раздачу Grand Theft Auto V Следующей бесплатной игрой Epic Games Store может стать Grand Theft Auto V, о чём сообщает портал Gamepressure.

Общество У саудовской нефти начались проблемы в США Супертанкеры с саудовской нефтью, прибывающие к восточному побережью США, начали испытывать серьезные проблемы с разгрузкой, сообщает Bloomberg. 63

Общество В Екатеринбурге 60 человек в госпитале для ветеранов заболели COVID-19 Почти 60 выявленных случаев коронавируса зафиксировано в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн, почти половина заболевших уже выздоровели, сообщил в среду журналистам заместитель главы региона Павел Креков.

Политика Польша назвала упрощением позицию Германии о виновнике Второй мировой Слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о единоличной ответственности Германии за начало Второй мировой войны — «это в своем роде упрощение, призванное продемонстрировать главную ответственность нацистской Германии за начало Второй мировой войны, но не стремящееся раскрыть все исторические и политические детали». 4