Экономика
Lenta.ruСША предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.
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Министерство сельского хозяйства США предполагает, что в 2020-2021 годах Россия сможет собрать один из крупнейших за последние пять лет урожаев пшеницы - около 77 млн тонн.Газета.Ru00:52
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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна
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