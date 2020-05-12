с чего всё началось

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,2K

Общество Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака.

Футбол Чемпионат Италии возобновится 13 июня Команды возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.

Игры GTA V может стать бесплатной в Epic Games Store По информации зарубежного портала Gamepressure следующей бесплатной игрой в Epic Games Store может стать знаменитая Grand Theft Auto V. Отмечается, что раздаваться будет не базовое, а сразу премиальное издание со множеством бонусов для Grand Theft Auto Online.

Наука Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса Коронавирус опасен из-за чрезмерной реакции иммунной системы на заражение, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Public Health.

Происшествия СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону Следственный комитет России отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, на чём настаивала генпрокуратура. 197

Общество Школьники будут сдавать только два предмета по ЕГЭ Ранее в ведомстве сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 сроки Единого государственного экзамена в этом году скорректируют: перенесут с начала июня на более поздний срок — какой именно, пока не известно. 197

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 48

Общество В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram. 51

Политика Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. 116

Политика Госдума приняла закон о дистанционном голосовании Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. 2,7K

Игры Компания 2K выпустит сборник Mafia: Trilogy Сборник Mafia: Trilogy выйдет на консолях PlayStation 4, Xbox One и на ПК в магазинах Steam и Epic Games Store.

Общество В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. 3,8K

Общество «Победа» анонсировала поэтапное возобновление внутренних перелетов Москва, 13 мая 2020, 12:10 — REGNUM Российский лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу внутренних полетов с 1 июня, сообщили в пресс-службе авиакомпании. 85

Футбол Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.

Общество В Госдуме пять депутатов заразились коронавирусом Пять депутатов Госдумы заболели COVID-19. Об этом заявил спикер палаты Вячеслав Володин, информирует РИА "Новости". 360

Общество Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны. 5

Происшествия Якутского шамана Габышева увезли в психбольницу Шамана Александра Габышева из Якутска, получившего известность после "похода" в Москву, принудительно отправили в психиатрическую больницу, сообщает правозащитная организация "Правозащита Открытки". 555

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 1