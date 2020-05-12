с чего всё началось

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.

Происшествия Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.

Армия и оружие Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости. 2

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 668

Происшествия В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве. 40

Политика Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и перевозок в среду, 13 мая, потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах. 15

Авто Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой. 32

Политика Госдума ввела новые ограничения на участие в выборах Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий участвовать в выборах осужденным за преступления средней тяжести, передает корреспондент «Росбалта». 2

Общество Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране. 21

Экономика Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. 18

Здоровье 962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 1K

Политика Путин отметил необходимость увеличить спрос на российские самолеты Необходимо загрузить заказами российские авиастроительные заводы, повысив спрос на отечественные самолеты, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок. 7

Общество В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. 3,2K

Общество В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета». 435

Общество Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). 7

Финансы Рубль продолжает снижаться к доллару и евро Доллар подорожал на 28 копеек и достиг 73,68 рублей. Евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рублей. 89

Автоспорт Себастьян Феттель покинет Ferrari Немецкий пилот Себастьян Феттель покинет команду «Феррари» по завершении сезона. Об этом сообщили в команде «Формулы-1».