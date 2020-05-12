с чего всё началось

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.

Политика Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и перевозок в среду, 13 мая, потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах. 45

Экономика Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии Хроника нефтяной войны Саудовская Аравия, прибегнувшая в апреле к беспрецедентному демпингу на нефтяном рынке, столкнулась с серьезными проблемами.

Футбол «Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Юрия Семина Московский футбольный клуб "Локомотив" в ближайшее время объявит об уходе с поста главного тренера Юрия Семина, об этом сообщил спортивный телекомментатор Нобель Арустамян.

Армия и оружие Сирийцы заблокировали военную колонну США в Эль-Хасеке В сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА. 1

Общество В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год. 136

Общество Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно. 3,3K

Армия и оружие Сирийская армия выбила террористов из районов в долине Аль-Габ В течение 48 часов правительственные войска провели контрнаступление в районе равнины Аль-Габ на административной границе провинций Идлиб и Хама, выбив боевиков с захваченных ими позиций.

Общество В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ. 48

Экономика В Саратовской области установлен новый прожиточный минимум За I квартал 2020 года прожиточный минимум установлен в следующих размерах: на душу населения – 9138 руб. (+329 рублей - по сравнению с аналогичным показателем на последний квартал 2019 года - прим. ред.), трудоспособное население – 9849 руб. (+340 рублей), пенсионеры – 7565 руб. (+254 рубля), дети – 9451 руб. (+1700 рублей). 1

Общество Экзамены для девятиклассников отменили Обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников в этом году отменены на фоне пандемии коронавируса. 295

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена. 27

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил радиостанции "Говорит Москва" появившиеся в СМИ сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью. 1K

Общество Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник". 6