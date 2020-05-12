Экономика

Lenta.ruLenta.ruСША предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы.
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США предсказали лидерство России по экспорту пшеницы

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Американские аналитики сообщили, что Россию ждет рекордный урожай зерна

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