Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСША предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
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Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

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В США предрекли «газмагеддон»

News.ruвчера в 02:46

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВ30 января в 23:43

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

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Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ru30 января в 23:52

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Serviceвчера в 02:38

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09
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Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности

Rusturkey.com 28 января в 23:10
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова

Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
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Брошенных отцом в Шереметьево детей доставили в Хабаровск

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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
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Горбачев ответил на слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны, сообщает РИА Новости.
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Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в субботу в 23.00, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru вчера в 18:04
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Мединский прокомментировал слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина

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Боатенг стал игроком «Бешикташа»

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Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

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В декабре в Роструде рассказали, что из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней на выходные граждан ожидают восемь сокращенных рабочих недель в 2020 году.
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Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Отмечается, что первые истребители в рамках контракта будут произведены в 2024 году, а уже в 2026 году ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации F-35.
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В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке

В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 01:08
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В России проверяют всех контактировавших с зараженными коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что специалисты проводят обследование всех людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом 2019-nCoV пациентами.
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Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.
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В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
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Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

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В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости вчера в 01:08
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