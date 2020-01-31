Энергетика
Lenta.ruСША предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
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США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо
Комсомольская правдавчера в 01:47
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