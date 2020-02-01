Энергетика
Lenta.ruСША предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо
Комсомольская правдавчера в 01:47
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Общество
Во Внуково Собчак сняли с рейса Москва — Петербург
Происшествия
Суд арестовал первого полицейского по делу журналиста Голунова
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашли пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных археологов обнаружила у побережья США останки американского торгового парохода SS Cotopaxi, который исчез в Бермудском треугольнике в 1925 году, сообщает Fox News.
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Происшествия
В Петербурге в ходе конфликта стреляли из ружья в жилом доме
В Красногвардейском районе Петербурга в ночь на 1 февраля произошел бытовой конфликт, в ходе которого один из участников открыл стрельбу из охотничьего ружья.
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Религия
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Космос
Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной
Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Космос
Получены самые детальные фотографии Солнца
Один из первых снимков, полученных на «Inouye Solar Telescope», который показывает крупный план поверхности Солнца, раскрывая турбулентную кипящую плазму, покрывающую всю звезду.
Общество
СМИ узнали о просьбе начальников к погибшему в спорткомплексе рабочему
При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки.
Общество
ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно.
Общество
В Карелии госпитализирован студент из КНР с подозрением на коронавирус
«Сегодня студента петрозаводской консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию», — написал Охлопков на своей странице «ВКонтакте».
Биатлон
Хованцев о ЧМ: Хотелось бы повторить прошлогодние три медали
Слова Хованцева приводит портал РИА Новости. «Хотелось бы повторить прошлогодние три медали», — заявил главный тренер российской команды.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Политика
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск образования тромбов
Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Общество
В красноярской школе в туалете оборудовали «учительскую»
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Футбол
Гинер: ЦСКА оценили в 24 млрд рублей
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб оценили в 24 млрд рублей.