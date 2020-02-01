США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Происшествия В Бермудском треугольнике нашли пропавший 95 лет назад корабль Команда подводных археологов обнаружила у побережья США останки американского торгового парохода SS Cotopaxi, который исчез в Бермудском треугольнике в 1925 году, сообщает Fox News.

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Космос Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Общество Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.

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Общество ВОЗ заявила, что получать посылки из Китая безопасно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на фоне распространением коронавируса в Китае заявила, что получение посылок и писем из этой страны безопасно.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Политика Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.