Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСША предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Телеканал 360°03:47

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВвчера в 23:43

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Service02:38

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правда01:47

Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ruвчера в 23:52

В США предрекли «газмагеддон»

News.ru02:46

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ruвчера в 23:09
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:54, Ашберн
Здоровье

ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Телеканал ОТВ 03:18
Футбол

Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ

Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Матч ТВ вчера в 06:53
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы

Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Вечерняя Москва 07:57
Армия и оружие

Два «Белых лебедя» пролетели над нейтральными водами Арктики

Красная весна 18:32
Музыка

Илон Маск записал танцевальный трек

Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
Накануне.Ru 04:48
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

РБК вчера в 07:57
Происшествия

Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
РИА Новости 13:40
Здоровье

В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 213

В Китае 213 человек умерли в результате заражения новым типом коронавируса.
Журналистская правда 02:46
Финансы

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%

Национальный банк Украины понизил учетную ставку до 11% с 13,5% годовых, заявил в четверг на брифинге глава регулятора Яков Смолий.
ПРАЙМ вчера в 07:11
Наука

В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии

Биологи из Франции обнаружили в плазме человека молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
ToDay News Ufa 29 января в 04:44
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости 29 января в 22:27
Политика

Косачев рассказал, какие угрозы для Европы несет Brexit

Великобритания нанесла удар по «мягкой силе» ЕС, создав прецедент выхода из союза, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
ФАН 19:02
Политика

Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу

Salt Mag вчера в 02:26
Футбол

«Локомотив» опубликовал состав на турнир в Катаре

«Локомотив» в официальном Twitter опубликовал состав на Кубок «Париматч Премьер».
Спорт-Экспресс 08:24
Наука

Нобелевские лауреаты: Роберт Холли

Роберт Уильям Холли Родился 28 января 1922 года, Эрбана, штат Иллинойс, США Умер 11 февраля 1993 года, Лос-Гатос, Калифорния, США Нобелевская премия по физиологии или медицине 1968 года (1/3 премии, совместно с Харом Корана и Маршаллом Ниренбергом).
Индикатор вчера в 15:02
Наука

Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году

В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.
Anonsens 12:59
Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Взгляд.ру 13:13
Общество

Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля

С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 04:01
Экономика

Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году

Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Коммерсантъ 04:27
Здоровье

Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса

Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Известия 11:24
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
РИА Новости 19:29
Политика

Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию

Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
РБК вчера в 11:26
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Шоу-бизнес

«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой

Пара не была в браке, но модель родила рэперу дочь Алису.
Блокнот.ру 09:23
Футбол

Кокорин объяснил отказ переходить в «Сочи»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему отказывается уходить в аренду в другой клуб.
Rambler News Service 06:04
Происшествия

Махачкалинец сообщил об угрозах силовиков во время рейда у мечети «Тангим»

Кавказский узел 12:03
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:08
Игры

Sony PlayStation 5 окажется мощнее Xbox Series X

Ридус вчера в 08:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное