Энергетика
Lenta.ruСША предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
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Здоровье
ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса
Футбол
Исламхан, которого просматривал «Зенит», продолжит карьеру в ОАЭ
Как сообщает sports.kz со ссылкой на агента футболиста Марата Арчегова, 26-летний спортсмен продолжит карьеру в ОАЭ.
Энергетика
Украина повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы
Отмечается, что, несмотря на рост тарифа, объемы транзита газа через Украину уменьшились практически в полтора раза с минувшего года.
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» пролетели над нейтральными водами Арктики
Музыка
Илон Маск записал танцевальный трек
Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Здоровье
В Китае число погибших от коронавируса увеличилось до 213
В Китае 213 человек умерли в результате заражения новым типом коронавируса.
Финансы
Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11%
Национальный банк Украины понизил учетную ставку до 11% с 13,5% годовых, заявил в четверг на брифинге глава регулятора Яков Смолий.
Наука
В человеческой крови обнаружены дышащие митохондрии
Биологи из Франции обнаружили в плазме человека молекулы митохондрий ДНК в частицах величиной сравнимой с целой митохондрией.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Косачев рассказал, какие угрозы для Европы несет Brexit
Великобритания нанесла удар по «мягкой силе» ЕС, создав прецедент выхода из союза, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Политика
Путин помиловал Нааму Иссахар — израильтянка вышла на свободу
Футбол
«Локомотив» опубликовал состав на турнир в Катаре
«Локомотив» в официальном Twitter опубликовал состав на Кубок «Париматч Премьер».
Наука
Нобелевские лауреаты: Роберт Холли
Роберт Уильям Холли Родился 28 января 1922 года, Эрбана, штат Иллинойс, США Умер 11 февраля 1993 года, Лос-Гатос, Калифорния, США Нобелевская премия по физиологии или медицине 1968 года (1/3 премии, совместно с Харом Корана и Маршаллом Ниренбергом).
Наука
Двигательную установку электрического лайнера американцы испытают в 2021 году
В 2021 году стартап Wright Electric начнет стендовые испытания двигательной установки для пассажирского лайнера Wright 1. Его разработка осуществляется при поддержке британской авиакомпании EasyJet.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Общество
Размер выплат льготникам увеличат в России с 1 февраля
С 1 февраля в России произойдет индексация выплат для пенсионеров и льготников в размере 3%, сообщает Газета.ru.
Экономика
Банки не смогли повторить рекорд по выдаче ипотеки в 2019 году
Больше всего кредитов в 2019 году было выдано в декабре — более 145 тыс. на 345 млрд руб. В этом месяце средняя ставка по ипотеке в России тогда достигла исторического минимума — 9%.
Здоровье
Минздрав выпустил памятку по мерам защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения России 31 января выпустило памятку для граждан по мерам защиты от коронавируса.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Шоу-бизнес
«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой
Пара не была в браке, но модель родила рэперу дочь Алису.
Футбол
Кокорин объяснил отказ переходить в «Сочи»
Футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин объяснил, почему отказывается уходить в аренду в другой клуб.
Происшествия
Махачкалинец сообщил об угрозах силовиков во время рейда у мечети «Тангим»
Армия и оружие
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
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