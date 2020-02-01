Энергетика

Lenta.ruLenta.ruСША предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
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Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Телеканал 360°31 января в 03:47

В США предрекли «газмагеддон»

News.ru31 января в 02:46

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правда31 января в 01:47

Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ru30 января в 23:52

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВ30 января в 23:43

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Service31 января в 02:38
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Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим

РИА Новости 12:03
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Власти Израиля выдворили из страны китайцев, прибывших из России

В минувшую субботу, 1 февраля, власти Израиля не пустили в страну 35 граждан Китая, которые прибыли из России.
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Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

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США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек».
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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
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В Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека.
Российская газета 10:36
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Джокович стал победителем Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Газета.Ru 07:52
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди

Lenta.ru 11:40
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Лепс прокомментировал сообщения об участии Панайотова в Евровидении

РИА Новости 09:44
Шоу-бизнес

Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

В одном из последних интервью бывшая спортсменка, которая не любит посвящать посторонних в свою личную жизнь, неожиданно разоткровенничалась и рассказала о старшем сыне от Шубского 14-летнем Святославе.
Uznayvse.ru вчера в 08:31
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В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа

В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
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Сотрудники ГИБДД подробно объяснили процесс прохождения регистрации приобретенных транспортных средств.
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Возле рухнувшего СКК прошел митинг

Согласованный митинг прошел на площади перед СКК в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru 11:05
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
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Газета.Ru 06:29
Общество

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
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Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру 06:07
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В Санкт-Петербурге ликвидирован пожар в бизнес-центре «Лениздат»

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Бывший защитник «Черноморца» Лев Майоров умер на 51-м году жизни

Сегодня, 1-го февраля на 51-ом году жизни скончался легендарный футболист "Черноморца" Лев Николаевич Майоров: Буквально вчера Лев Николаевич приходил на тренировку "Черноморца" на стадион "Строитель", расспрашивал у своих давних друзей Эдуарда Саркисова и Сергея Бурдина о жизни команды.
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«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»

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За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
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Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
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