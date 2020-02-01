Энергетика

ИзвестияИзвестияСША предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армаегддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и спроса на топливо. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
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Аналитики спрогнозировали «газовый армагеддон» в США

Телеканал 360°31 января в 03:47

В США предрекли «газмагеддон»

News.ru31 января в 02:46

США предсказали «газовый армагеддон»

Lenta.ru30 января в 23:09

США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо

Комсомольская правда31 января в 01:47

Теплые зимы приближают «газовый армагеддон» для США

Pravda.Ru30 января в 23:52

США предсказали «газовый армагеддон»

РЕН ТВ30 января в 23:43

В США предсказали «газовый армагеддон»

Rambler News Service31 января в 02:38
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Наука

Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

ToDay News Ufa 31 января в 03:06
Армия и оружие

Пять самолетов ВКС задействовано для эвакуации россиян из Китая

РИАМО – 1 фев. Для эвакуации россиян из Китая задействовано пять самолетов ВКС РФ, на борту будут находиться вирусологи, сообщает ТАСС.
РИАМО вчера в 10:14
Кино

В Москве презентовали второй сезон сериала «Содержанки»

Культуромания 31 января в 03:07
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Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть

Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Народные новости вчера в 09:06
Общество

В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ

Ярослав Нилов предложил вернуться к привязке максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда.
Российская газета 03:31
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Известия 04:19
Политика

В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены.
RT на русском 06:56
Общество

В Екатеринбурге прошел митинг против застройки цыганского поселка

В согласованном митинге против застройки цыганского поселка в границах улиц Чкалова, Шаумяна, Амундсена и Волгоградской в Екатеринбурге приняли участие порядка 200 человек.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:26
Армия и оружие

200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией

Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:20
Финансы

Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов

За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Коммерсантъ 03:40
Здоровье

Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Общество

Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС

В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Газета.Ru 06:51
Шоу-бизнес

Елена Ханга назвала размер своей пенсии

Вечерняя Москва вчера в 14:40
Армия и оружие

Появилось видео попадания ракеты террористов в танк Т-90А в Сирии

В Сети появилось видео, на котором запечатлено попадание управляемой противотанковой ракеты, выпущенной террористами в движущийся танк Т-90А в Сирии.
ФАН вчера в 13:39
Здоровье

Первые больные коронавирусом выявлены в России

Сообщается, что оба заболевших – граждане Китая. Один выявлен в Забайкалье, второй – в Тюменской области.
Ветеринария и жизнь 31 января в 08:35
Происшествия

Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован

Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
RT на русском 08:18
Происшествия

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Футбол

Лэмпард просит у руководства «Челси» заменить Кепу новым вратарем

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага потерял доверие главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
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Теннис

Джокович выиграл Australian Open и стал рекордсменом

Lenta.ru 07:49
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Происшествия

Землетрясение произошло в Алтайском крае

Интерфакс 05:18
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике

В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Discover24 02:47
Кино

Режиссер «Сайлент Хилла» работает над новым фильмом по франшизе

Cyber.sports.ru вчера в 10:53
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Хоккей

Опубликовано видео драки вратарей в НХЛ

Видео опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET. «Эдмонтон» разгромил соперника со счетом 8:3.
Взгляд.ру 05:31
Общество

Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом

РИА Новости 05:35
Шоу-бизнес

Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
РЕН ТВ вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix

38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
MOS.news вчера в 20:29
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 31 января в 11:49
Здоровье

Названы продукты, снижающие риск образования тромбов

Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.
Shraibikus News вчера в 08:38
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