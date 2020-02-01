США предсказали «газовый армаегддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и спроса на топливо. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

Общество В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ Ярослав Нилов предложил вернуться к привязке максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда.

Общество В Екатеринбурге прошел митинг против застройки цыганского поселка В согласованном митинге против застройки цыганского поселка в границах улиц Чкалова, Шаумяна, Амундсена и Волгоградской в Екатеринбурге приняли участие порядка 200 человек.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Общество Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.

Происшествия Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).