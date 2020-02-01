Энергетика
ИзвестияСША предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армаегддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и спроса на топливо. Об этом 31 января сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Bank of America.
Читать в источнике
Оценить199
Подробнее о событии
Показать все источники
США предсказали «газовый армагеддон» из-за падения спроса на топливо
Комсомольская правда31 января в 01:47
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
Армия и оружие
Пять самолетов ВКС задействовано для эвакуации россиян из Китая
РИАМО – 1 фев. Для эвакуации россиян из Китая задействовано пять самолетов ВКС РФ, на борту будут находиться вирусологи, сообщает ТАСС.
Кино
В Москве презентовали второй сезон сериала «Содержанки»
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть
Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Общество
В Госдуме предложили привязать размер штрафов к МРОТ
Ярослав Нилов предложил вернуться к привязке максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Политика
В Кремле рассказали о трудоустройстве бывших членов правительства
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что все бывшие члены правительства к настоящему времени трудоустроены.
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против застройки цыганского поселка
В согласованном митинге против застройки цыганского поселка в границах улиц Чкалова, Шаумяна, Амундсена и Волгоградской в Екатеринбурге приняли участие порядка 200 человек.
Армия и оружие
200 бронемашин и танков: турецкая техника пересекла границу с Сирией
Турецкая боевая техника вошла в Сирию. 200 танков и бронемашин пересекли границу арабского государства еще утром, передает ТАСС.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Общество
Два граничащих с Китаем района Приморья ввели режим ЧС
В двух граничащих с Китаем районах Приморья введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Армия и оружие
Появилось видео попадания ракеты террористов в танк Т-90А в Сирии
В Сети появилось видео, на котором запечатлено попадание управляемой противотанковой ракеты, выпущенной террористами в движущийся танк Т-90А в Сирии.
Здоровье
Первые больные коронавирусом выявлены в России
Сообщается, что оба заболевших – граждане Китая. Один выявлен в Забайкалье, второй – в Тюменской области.
Происшествия
Пожар в бизнес-центре «Лениздат» в Петербурге ликвидирован
Пожар площадью 200 кв. м происходил на четвёртом этаже здания. Из бизнес-центра эвакуировали пять человек, они не пострадали.
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Лэмпард просит у руководства «Челси» заменить Кепу новым вратарем
Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага потерял доверие главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Шоу-бизнес
Ирина Безрукова продемонстрировала стройную фигуру в купальнике
В комментариях поклонники пришли в восторг от редкого фото Безруковой в купальнике, и сравнили её с русалкой и морской нимфой, отметив её женственность, очаровательность, и прекрасные лицо и фигуру.
Кино
Режиссер «Сайлент Хилла» работает над новым фильмом по франшизе
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Хоккей
Опубликовано видео драки вратарей в НХЛ
Видео опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET. «Эдмонтон» разгромил соперника со счетом 8:3.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix
38-летняя Меган Маркл станет наставником в реалити-шоу на Netflix, сообщает The Post. Вести шоу будет ее подруга, дизайнер Джессика Малруни.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Здоровье
Названы продукты, снижающие риск образования тромбов
Чтобы снизить риск образования тромбов, а значит, уменьшить вероятность возникновения инфарктов и инсультов, достаточно употреблять в пищу определенные продукты.