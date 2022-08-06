Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и еще одного американца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
Естественная детоксикация организма будет проходить безупречно, если регулярно употреблять определенные продукты, рассказала в интервью радио Sputnik профессор ФМБА России, доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи во время выступления на церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы в субботу должен был упомянуть США, как страну, совершившую тот удар.