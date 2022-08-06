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США предупредили об экстраординарных мерах для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер

США готовы к необычным решениям в переговорах с Россией для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которую приговорили в Москве к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.
РБК
Сделка, по задумкам Вашингтона, должна привести к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и еще одного американца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж.
РИА Новости
По данным СМИ, речь идет об освобождении предпринимателя Виктора Бута, который осужден в США за подготовку сговора с целью убийства американцев и материальную поддержку терроризма.
РИА Новости
4 августа Химкинский суд Московской области приговорил Грайнер к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
RT на русском

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Белый дом заявил о готовности пойти на экстраординарные меры для освобождения Грайнер
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США предупредили об экстраординарных мерах для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер
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Белый дом заявил о готовности к эстраординарным мерам для освобождения Грайнер
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