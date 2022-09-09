В то же время министр финансов ФРГ Кристиан Линднер по итогам совещания заявил, что несмотря на ограничения, которые планируют ввести страны G7, российская нефть не будет полностью исключена из мирового рынка.
Сегодня в Сети Интернет появилась информация о том, что появилось первая видеозапись с военнослужащими СОБР "Омега" Российской гвардии из города Самары, которые занималась обороной Балаклеи, сообщает информационное издание "Русская Весна".
«По полученным данным, в результате удара ВКС России по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября был ликвидирован лидер незаконного вооруженного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад» Мухтаров Сирожиддин Зиявутдинович (позывной «Абу Салох»), причастный к организации террористических атак на правительственные силы и объекты гражданской инфраструктуры Сирии», – заявил Егоров.