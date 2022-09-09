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В США предупредили об ответственности компаний за попытки скрыть цену нефти из РФ

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо раскрыл подробности предлагаемого режима потолка цен на нефть из России.
Lenta.ru
Режим «потолка» цен на российскую нефть будет предполагать ответственность для компаний, которые попытаются скрыть происхождение или истинную цену закупленной нефти.
Профиль
Единого мнения в Европе по поводу ограничения цен на российский газ пока нет.
Lenta.ru
В то же время министр финансов ФРГ Кристиан Линднер по итогам совещания заявил, что несмотря на ограничения, которые планируют ввести страны G7, российская нефть не будет полностью исключена из мирового рынка.
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