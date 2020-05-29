Коронавирус

ТАССТАСССША прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

Вести.Ru15:09

В Госдуме сочли решение Трампа о разрыве с ВОЗ недальновидным

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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

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В Совфеде прокомментировали разрыв отношений США и ВОЗ

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Трамп разорвал отношения с ВОЗ

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Трамп ужесточил политику в отношении Китая и объявил о разрыве с ВОЗ

ТАСС18:30

Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

RT на русском14:58
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Происшествия

Конфликт со стрельбой произошел на западе Москвы

На западе Москвы в районе Солнцево произошел конфликт со стрельбой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия 15:59
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Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости 13:00
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Общество

Онищенко оценил вероятность заразиться коронавирусом в подъезде

Ранее Онищенко оценил вероятность появления следующего коронавируса.
URA.Ru 02:27
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Происшествия

В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Ранее стало известно, что в штате Миннесота начались массовые беспорядки из-за убийства полицейским чернокожего мужчины Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Газета.Ru 17:00
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Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки авто

«Что касается динамики спроса после снятия режима ограничений в различных регионах, потенциальные клиенты сейчас могут получить наиболее выгодное предложение по приобретению нового российского автомобиля», — заявили в министерстве.
Автоновости дня 00:54
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Общество

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

РИА Новости 09:15
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Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Политика

Владимир Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости 16:30
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 13:59
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Авто

Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

Немецкая марка Volkswagen официально представила свой новый купе-кроссовер Nivus.
Somanyhorses вчера в 15:53
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Политика

Захарова раскритиковала разрыв США отношений с ВОЗ

Ранее 29 мая президент США Дональд Трамп заявил, что прекращают все отношения с ВОЗ.
РБК 18:25
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Игры

В Half-Life Alyx добавили алкоголь в бутылки

Cyber.sports.ru вчера в 15:25
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Политика

Россия и США договорились о контроле за ядерными материалами для переработки в РФ

Госкорпорация "Росатом" и министерство энергетики США в минувшем году подписали документ, определяющий порядок учета и контроля ядерных материалов, подлежащих переработке в России по контрактам с третьими странами, в том числе в интересах американских заказчиков.
ПРАЙМ 18:31
Авто

В Калифорнии продают монстр-трак на базе 48-летнего Dodge Challenger

Вашингтон, 29 мая 2020, 13:41 — REGNUM В Калифорнии выставлен на продажу Dodge Challenger 1972 года выпуска, который был переделан в монстр-трак.
REGNUM 06:41
Экономика

В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

Российская газета 03:15
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Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
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Происшествия

Полиция Петербурга позволила одиночный пикет в поддержку Ильи Азара

Корреспондент "Эха Москвы в Санкт-Петербурге" Арсений Веснин в четверг провел в центре города недолгий одиночный пикет в поддержку журналиста "Новой газеты" Ильи Азара, который получил административный арест за одиночную акцию протеста.
Интерфакс вчера в 11:44
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Общество

Россияне отказались верить в эпидемию коронавируса

Как считают исследователи, поведение группы россиян, которые не верят в эпидемию или считают ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается от поведения тех, кто факт эпидемии признает.
Lenta.ru вчера в 00:52
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Наука

Хищные динозавры конца юрского периода оказались каннибалами

Рисунок царапин на нескольких тысячах костей аллозавров и других крупных хищных динозавров конца юрского периода показал, что пятую часть этих останков обглодали их же сородичи.
ТАСС Наука вчера в 09:14
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
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Экономика

У застройщиков Красноярского края выкупят невостребованные квартиры

Федеральный бюджет выделил 50 млрд рублей на выкуп у застройщиков невостребованных квартир. Об этом сообщила госкорпорация «ДОМ.РФ».
Деловой квартал (Красноярск) 04:34
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,8K
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
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Футбол

«Тамбов» отказался от Самохвалова, узнав о его проблемах со здоровьем

Пресс-служба «Локомотива» рассказала о проблемах со здоровьем, которые испытывал защитник Иннокентий Самохвалов.
Sport24.ru 15:36
Шоу-бизнес

Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали

Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания вчера в 13:34
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Космос

Элон Маск сказал, что 4 года работал над новыми космическими скафандрами SpaceX

AstroNews.ru 06:47
Как работают Яндекс.Новости?
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