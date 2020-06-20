с чего всё началось

Ранее 19 июня Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что полностью согласен по этому вопросу с главой МИД Литвы. Эта страна, по его словам, является «сильным союзником НАТО и другом США».

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

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Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 707

Здоровье Астраханская область готовится ко второму этапу снятия ограничений О начале подготовки сообщил глава региона Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области. 8

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Общество В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр "За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.

Общество В Гидрометцентре предупредили о «холодных аномалиях» Россиян предупреждают о снижении дневной температуры в центре европейской части России и "холодных аномалиях" на Урале и в Сибири. 853

Гаджеты Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

Политика Дудь назвал позором голосование за поправки в Конституцию Популярный российский интервьюер Юрий Дудь назвал позором всенародное голосование по изменению Конституции, которое состоится 1 июля, и осудил рекламирующих плебисцит звёзд. 120

Здоровье В Марокко за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса В Марокко за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в стране - 539.

Кино Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса Бесконечно прекрасный английский актер театра и кино сэр Иэн Холм, лауреат премий BAFTA и "Тони", номинант "Оскара", мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет в одном из госпиталей Лондона в окружении семьи. 119

Энергетика Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть. 17

Экономика Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете. 6

Общество Жителей Иркутской области приглашают бесплатно провериться на антитела к коронавирусу Роспотребнадзор вместе с медорганизациями Иркутской области проведёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщалось 19 июня на сайте регионального управления ведомства.

Футбол «Боруссия» потеряла двух форвардов до конца сезона Нападающие менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа и Маркус Тюрам не помогут команде до конца сезона.

Футбол «Ротор» перехватил Почивалина у «Томи» Ранее сообщалось, что с Почивалиным договорилась «Томь», но уже после этого на него вышел «Ротор».

Здоровье Мясников назвал признаки опасной головной боли Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна. 23