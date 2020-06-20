Политика
ИзвестияСША пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Ранее 19 июня Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что полностью согласен по этому вопросу с главой МИД Литвы. Эта страна, по его словам, является «сильным союзником НАТО и другом США».
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с чего всё началось
«Биллингсли отправится в Австрию 22–23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями», — указано в тексте.RT на русском21:15
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Госдеп считает, что новый договор должен охватить ядерные арсеналы РФ и КНР
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Ученые обнаружили в горах Крыма большие запасы подземных пресных вод.
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«Севилья» и «Барселона» сыграли вничью в чемпионате Испании
Встреча 30-го тура чемпионата Испании по футболу между "Севильей" и "Барселоной" завершился вничью.
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В Москве вырос оборот фальшивых пятитысячных купюр
"За пять месяцев выявлено 6,4 тыс. таких купюр, за аналогичный период предыдущего года - 5,5 тыс.", - заявили в МВД.
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Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
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Аргументы и Факты 20:16
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В Марокко за сутки выявили рекордное число новых случаев коронавируса
В Марокко за сутки зафиксировали рекордное число новых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в стране - 539.
Аргументы и Факты 19:44
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Бесконечно прекрасный английский актер театра и кино сэр Иэн Холм, лауреат премий BAFTA и "Тони", номинант "Оскара", мирно скончался сегодня в возрасте 88 лет в одном из госпиталей Лондона в окружении семьи.
Российская газета 08:19
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Сланцевый коллапс: CША станут рекордсменом по падению нефтедобычи
Падение добычи В 2019 году американцы вырвались в лидеры по нефтедобыче, опередив Россию и Саудовскую Аравию, — помогла сланцевая нефть.
РИА Новости вчера в 01:00
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Зеленые электростанции обошли АЭС по производству электричества
Зеленые электростанции в 2019 г. впервые опередили атомные по объему выработанной электроэнергии, сообщает британская компания BP в своем ежегодном отчете.
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Нападающие менхенгладбахской «Боруссии» Алассан Плеа и Маркус Тюрам не помогут команде до конца сезона.
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Ранее сообщалось, что с Почивалиным договорилась «Томь», но уже после этого на него вышел «Ротор».
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Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
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Генпрокуратура назвала наиболее коррумпированные регионы России
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Профиль вчера в 19:37
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Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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