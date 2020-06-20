Политика

ИзвестияИзвестияСША пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Ранее 19 июня Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями. Он подчеркнул, что полностью согласен по этому вопросу с главой МИД Литвы. Эта страна, по его словам, является «сильным союзником НАТО и другом США».
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с чего всё началось
«Биллингсли отправится в Австрию 22–23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями», — указано
 в тексте.
RT на русском21:15

Подробнее о событии

Госдеп США: Биллингсли и Рябков обсудят в Австрии контроль над вооружениями

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Контроль над вооружениями: США сами пригласили КНР за стол переговоров

РЕН ТВ21:52

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RT на русском21:15

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ТАСС21:11

Биллингсли и Рябков обсудят контроль над вооружениями 22-23 июня

РИА Новости20:53

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

РБК21:19
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 23:12, Ашберн
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