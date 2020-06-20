Политика
РИА НовостиГосдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
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Госдеп считает, что новое соглашение должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая
Комсомольская правда19:57
Госдеп считает, что новый договор должен охватить ядерные арсеналы РФ и КНР
Московский Комсомолец19:17
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Экономика
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Известия 15:06
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.
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Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером
РИА Новости 20:16
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Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
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Anews вчера в 10:52
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Автоновости дня 06:05
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Болтон рассказал о боязни главы минфина США подорвать доллар санкциями
По словам Болтона, основной угрозой Мнучин считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны, находящиеся под американскими санкциями, проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.
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Происшествия
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей
Найдены тела пропавших в Карачаево-Черкесии детей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала честные фото до и после фотошопа
Ксения Собчак предложила визуально сравнить подписчикам фотографию своего лица без фотошопа и с ним.
Paparazzi.ru 11:23
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Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
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РИА Новости 17 июня в 19:01
Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
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Умер сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса актер Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии Питера Джексона «Властелин колец», умер в возрасте 88 лет, сообщает Би-би-си.
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Наука
В Китае обнаружили вулкан, который может снова начать извергаться
Evo-rus.com вчера в 11:31