с чего всё началось

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня. Он пригласил к участию представителей КНР, сообщается на сайте Госдепартамента США.

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

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