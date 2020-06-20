Политика
Газета.RuСША пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли проведет в Австрии переговоры по продлению Договора о сокращении наступательных вооружений с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 22-23 июня. Он пригласил к участию представителей КНР, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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с чего всё началось
«Биллингсли отправится в Австрию 22—23 июня, чтобы обсудить на встрече с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым взаимно согласованные темы, касающиеся будущего контроля над вооружениями», — указано в тексте.RT на русскомвчера в 21:15
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Последние новости утра 20 июня 2020: Россия и США обсудят контроль над вооружениями
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В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
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ToDay News Ufa вчера в 01:20
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Красноярск, 20 июня 2020, 08:50 — REGNUM Роспотребнадзор приглашает жителей Красноярского края участвовать в федеральном исследовании популяции иммунитета — бесплатно сдать тест на антитела к новой коронавирусной инфекции.
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Да ничего нового — в очередной раз американская стратегическая авиация у российских берегов отрабатывала нанесение ракетного удара по военным и гражданским объектам на территории России — базам Северного флота и нефте- газодобывающим районам, поражение которых может стать критически важным для страны событием.
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Молодая жена Петросяна показала совместные фото
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 18 июня в 15:36
Экономика
РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей
«Вагонная ремонтная компания-2» (ВРК-2) была продана «Российскими железными дорогами» (РЖД) за 10,7 млрд рублей, сообщает 19 июня ТАСС.
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Политика
СМИ: демонстранты снесли памятник конфедерату Пайку в Вашингтоне
Группа демонстрантов свалила с постамента и подожгла памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку в Вашингтоне недалеко от штаб-квартиры полиции, сообщает телеканал NBC Washington.
РИА Новости 01:56
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FT: Великобритания может создать спутниковую навигацию на базе OneWeb
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Lenta.ru вчера в 21:17
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В сети появились первые кадры 3D-мультфильма студии Хаяо Миядзаки
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Под Саратовом два человека погибли при пожаре
В Саратовской области загорелся жилой дом, из-за чего погибли женщина и ее взрослая дочь, пишет РИА "Новости" со ссылкой на областной следственный комитет.
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РБК вчера в 13:41
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На МКС протестируют новый туалет NASA для полетов на Марс
На МКС протестируют новый туалет, разработанный учеными NASA для полета на Марс. Сведения опубликованы на сайте космического агентства.
Дни24 17 июня в 10:37
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
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Гаишник заставил водителя Rolls-Royce снять тонировку
В центре Санкт-Петербурга сотрудник ГИБДД остановил Rolls-Royce с глубокой тонировкой стекол.
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«Сочи» принес извинения «Ростову» за шутку про школьников
В матче 23-го тура РПЛ «Сочи» в пятницу на своем поле обыграл «Ростов» со счетом 10:1.
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Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова
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