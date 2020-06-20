с чего всё началось

Спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли 22 и 23 июня в Австрии обсудит с замглавы МИД России Сергеем Рябковым будущее договоров о контроле над вооружениям. Кроме того, США направили приглашение Китаю присоединиться к дискуссиям.

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

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