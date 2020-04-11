Коронавирус

REGNUMREGNUMСША приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
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США будут вводить санкции против стран, отказывающихся забирать своих граждан

Интерфаксвчера в 22:07

США смогут вводить санкции против стран, которые не забирают своих граждан

Коммерсантъвчера в 21:37

США задумали ввести санкции против отказывающихся забирать своих граждан стран

Lenta.ruвчера в 20:53

Вашингтон может ввести санкции против стран, отказывающихся забрать из США своих граждан

ТАССвчера в 21:04

США смогут вводить санкции против стран, отказывающихся вывозить своих граждан

Газета.Ruвчера в 21:00

США пригрозили санкциями отказавшимся забирать своих граждан странам

РБКвчера в 21:35

США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан

РИА Новостивчера в 20:31
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Здоровье

В последний вагон: почему женщины торопятся рожать, а в итоге становятся несчастными

Врач акушер-гинеколог Евгения Пекарева объясняет — пока женщина менструирует, у неё есть шанс забеременеть.
НГС вчера в 22:45
Общество

Ученый назвал сроки создания «безопасной» вакцины от коронавируса

Эксперт подчеркнул, что речь идет о ДНК-вакцине, которая является "очень безопасной".
РИА Новости 00:27
Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Энергетика

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти

ОПЕК+ согласовала сделку по сокращению добычи нефти, она будет длиться до 1 мая 2022 года.
RT на русском вчера в 15:13
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Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
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Экономика

Правительство России выкупило половину акций Сбербанка

«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
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Общество

В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки

За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
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Общество

Названа опасность частого мытья рук и использования антисептика

Дерматологи предупреждают об опасности пересушить кожу из-за частого мытья рук с мылом и использования антисептиков.
Lenta.ru 00:16
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Здоровье

Новые симптомы коронавируса обнаружены

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Национальный союз дерматологов-венерологов, французские медики установили новые симптомы коронавируса, которые связаны с болезнями кожи.
ToDay News Ufa 00:29
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Здоровье

Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
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Общество

В Калининградской области продлят режим самоизоляции

Как сообщалось, в Калининградской области режим самоизоляции деййствует с 31 марта.
Интерфакс - Россия вчера в 07:29
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Общество

В Москве вводят пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении пропускного режима в столице со следующей недели. Об этом сообщается на сайте мэра.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Общество

В Москве умерли ещё восемь пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались восемь пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит ТАСС сообщение оперативного штаба.
RT на русском вчера в 16:42
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Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 14:36
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Кино

Все фильмы проекта «Дау» будут опубликованы в сети в апреле

Газета.Ru вчера в 05:59
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

РИА Новости вчера в 21:59
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Происшествия

Вывозной рейс с российскими туристами прибыл из Таиланда в Петербург

Рейс SU275 авиакомпании "Аэрофлот" для вывоза российских туристов из Таиланда, которые не смогли вылететь по заранее запланированному графику из-за пандемии коронавируса, прибыл в пятницу в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе оператора аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".
ТАСС вчера в 15:06
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Происшествия

Харви Вайнштейну предъявили новые обвинения

Американская прокуратура предъявила новые обвинения в сексуальном домогательстве голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.
Газета.Ru вчера в 15:53
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Здоровье

В Омской области продлили режим самоизоляции

Омск, 10 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Режим самоизоляции, введённый в Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 19 апреля, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.
REGNUM вчера в 10:01
Общество

На Ставрополье выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Еще 14 новых случаев COVID-19 выявлены на Ставрополье за сутки, общее число достигло 66, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 01:33
24
Общество

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса

России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
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Общество

Китай направил в Россию группу медиков для борьбы с коронавирусом

Группа китайских медиков направилась в Россию, чтобы помочь в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Здоровье

У 20% заражённых коронавирусом заболевание протекает без симптомов

По данным зарубежных исследователей, у 20% заражённых коронавирусом не наблюдается симптомов, а заболевание не развивается.
Газета Кемерова вчера в 13:44
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Общество

Из-за коронавируса ГИБДД ограничит въезд транспорта в Ростов

В целях недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки ГИБДД усиливает контроль за въездом всего автотранспорта в Ростов-на-Дону.
Российская газета вчера в 15:54
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Происшествия

В Брянске число заболевших коронавирусом выросло до 123 человек

В Брянске число заболевших коронавирусом увеличилось до 123 человека. Трое из них накануне выписали из больницы.
Городской телеканал (Брянск) 01:30
Общество

В Ненецком автономном округе выявлен первый случай коронавируса

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в Ненецком автономном округе — он оставался одним из трех регионов России без выявленных случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 19:52
1
Музыка

Фестиваль Burning Man отменили из-за коронавируса

ТАСС 01:04
Общество

Евгений Куйвашев разрешил работать парикмахерским и детским садам

Вводятся послабления для парикмахерских и частично – для детских садов и магазинов.
Телеканал ОТВ вчера в 08:14
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