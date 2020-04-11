Политика
REGNUMСША приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан
Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
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Общество
За сутки в России прибавилось 1667 заболевших COVID-19
За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в России выросло на 1667 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
РИА Новости 04:17
Общество
Россияне нашли замену маскам для защиты от коронавируса
Новый способ защиты от коронавируса - пластиковые экраны для лица - набирает в России все большую популярность.
Российская газета 02:42
Общество
Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве
Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
В Подмосковье введут пропускной режим
В Московской области с 13 апреля поэтапно вводится пропускной режим для противодействия распространению коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Коммерсантъ вчера в 14:13
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 49 российских регионах.
RT на русском 04:43
Здоровье
В Алтайском крае выявили восемь случаев заражения коронавирусом
Восемь человек, заболевших короновирусом в течении последних суток, выявлены в Алтайском крае, среди них есть ребенок.
ИА Красная Весна 02:04
Общество
Назван ранний срок завершения эпидемии COVID-19 в России
Согласно самым оптимистичным прогнозам, Россия победит коронавирус к началу июня, сообщили в Роспотребнадзоре.
Газета.Ru 02:35
Общество
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса
России прогнозируют неожиданные проблемы из-за коронавируса. Об этом заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
Деловое.ТВ вчера в 15:56
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Гаджеты
Samsung представила 5G-смартфоны Galaxy A71 и Galaxy A51
Astera 09 апреля в 11:39
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 09 апреля в 03:14
Общество
В Москве 12 апреля проведут масштабную дезинфекцию
В Москве в воскресенье, 12 апреля, городские службы проведут масштабную дезинфекцию в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:56
Происшествия
В Новосибирской области выявили семь новых случаев COVID-19
За сутки в Новосибирской области было зафиксировано семь новых случаев заражения коронавирусом.
Известия 02:55
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Общество
В Крыму запретят посещение кладбищ из-за коронавируса
Вести.Севастополь 03:44
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
РИА Новости вчера в 21:59
Экономика
Мишустин призвал нарастить экспорт промышленной продукции
Правительство России рассчитывает существенно нарастить экспорт промышленной продукции, несмотря на санкции и временные трудности из-за коронавируса, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
РИА Новости 09 апреля в 06:36
Кино
Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»
Культуромания вчера в 10:42
Общество
Вывозной рейс для россиян из Антальи в Москву отменен
Рейс из Антальи в Москву, которым должны были улететь россияне, переносится на неопределенный срок.
Газета.Ru вчера в 18:24
Экономика
Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики
Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.
Газета.Ru вчера в 18:43
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 09 апреля в 12:06
Общество
В России за сутки число больных коронавирусом выросло на 1175 человек
По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано 8 672 случая заболевания. За сутки число больных выросло на 1175 человек.
Байкал-Daily 08 апреля в 05:37
Единоборства
В UFC заинтересованы в реванше Ромеро и Вайдмана
Чемпионат 03:49
Здоровье
32 новых случая коронавируса подтвердились в Нижегородской области
Напомним, что 9 апреля в области насчитывалось 87 случаев заболевания COVID-19, однако утром 10 апреля поступили данные о положительных тестах еще 32 человек.
Время Н вчера в 04:09
Здоровье
В Уфе у 170 врачей и пациентов больницы первично выявили COVID-19
У 170 врачей и пациентов закрытой с 6 апреля на жесткий карантин больницы РКБ имени Куватова первичный тест на коронавирус дал положительный результат.
Российская газета вчера в 06:37
Биатлон
Владимир Драчёв выступил против приглашения иностранных тренеров
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с возможным назначением в сборную иностранных тренеров.
ГЛАС.RU 02:49
Игры
Геймплейный ролик PS4 Final Fantasy VII Remake записали на ПК
На официальном сайте компании Sony был опубликован новый геймплейный видеоролик PlayStation 4. На кадрах пользователи Всемирной паутины увидели подпись "Gameplay captured on PC", что может свидетельствовать о работе над ПК-портом Final Fantasy VII Remake.
Актуальные Новости вчера в 17:01
Политика
В США предложили «наказать» Китай за коронавирус
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Китай в распространении дезинформации о коронавирусе, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 02:55