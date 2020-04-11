Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.

США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

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