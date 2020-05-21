Политика

Lenta.ruLenta.ruСША приготовились ударить по китайским компаниям

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На американских биржах в настоящее время обращаются акции более 150 китайских компаний стоимостью более 1,2 триллиона долларов США, так что их наказание станет серьезным ударом по Китаю.
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Общество

Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми

С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета 06:30
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Происшествия

СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи

Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 19 мая в 13:45
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Общество

В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС

Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза.
Известия вчера в 11:05
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Кино

Российский «Аванпост» выйдет в Японии

Как сообщает ТАСС, именно «Аванпост» станет одним из первых фильмов, которые смогут увидеть жители Японии после долгого перерыва в работе кинотеатров.
Телепрограмма 02:24
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Происшествия

Жителя Анапы, убившего соседей из-за музыки, освободили в зале суда

Жителя Анапы, убившего двух соседей из-за громкой музыки, освободили в зале суда.
Российская газета 05:20
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Общество

В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса

В Краснодарском крае продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 6 июня.
РБК 06:38
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Общество

СМИ узнали о планах властей изолировать людей с иммунитетом к COVID-19

Московский власти собираются потребовать двухнедельной самоизоляции для тех, у кого выявили антитела к коронавирусу.
РБК 06:17
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
1,9K
Общество

В Подмосковье возобновили отопление

Московский Комсомолец вчера в 13:05
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Происшествия

Под Тулой завели дело из-за фото Гитлера на сайте Бессмертного полка

Российская газета 05:38
55
Общество

В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию

Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция».
REGNUM 02:37
2,4K
Энергетика

Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну

Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель.
ГЛАС.RU 04:11
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Космос

Обнаружена древнейшая спиральная галактика

Имея красное смещение 4,26, DLA0817g образовалась примерно полтора миллиарда лет спустя после Большого взрыва — более чем на миллиард лет раньше, чем A1689B11, которая считалась древнейшей из известных спиральных галактик.
Naked Science 04:49
Общество

Медсестра в Туле из-за жары надела под защитный костюм купальник

В Туле одна из медсестёр местной областной больницы надела под защитный костюм купальник, надеясь, что так будет удобнее работать.
Life.ru 19 мая в 18:29
5,9K
Общество

Мясников развеял новые слухи о медицинских масках

Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора.
REGNUM вчера в 23:30
787
Общество

Татьяна Навка вылечилась от коронавируса

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции.
РБК 06:09
8
Кино

Танос стал самым популярным кинозлодеем всех времен

Названы самые популярные кинозлодеи всех времен. Первое место занял Танос в исполнении Джоша Бролина из "Мстителей: Финал".
Piter.tv вчера в 09:16
9
Политика

Лукашенко призвал не расслабляться в ситуации с коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается, но расслабляться пока нельзя.
RT на русском 05:03
6
Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 21 мая

По данным на 21 мая, в Тульской области общее число заболевших коронавирусом составляет 2 824 человека.
Тульская пресса 05:18
462
Политика

Обнародованы советские документы о Третьем рейхе

Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.
Lenta.ru 06:30
Общество

В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом

Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 19 мая в 04:59
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
163
Общество

Правительство РФ направит в помощь автопрому 25 млрд рублей

REGNUM 06:08
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Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
15
Технологии

Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии

Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии: профориентационное тестирование для определения подходящей деятельности запустила в сети «Россия — страна возможностей».
Lenta.ru 06:19
Политика

Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый срок

News.ru вчера в 10:59
293
Общество

Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 06:12
64
Общество

Глава РАН назвал непредсказуемой ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с развитием коронавируса в России остается сильно непредсказуемой.
Lenta.ru 05:45
6
Происшествия

В Донбассе погиб командир батальона «Луганск-1»

Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб во время выполнения задания в Луганской области Украины.
Газета.Ru 03:59
334
Здоровье

Вирусолог заявил, что пик эпидемии коронавируса в России пройден

Конец пика прослеживается благодаря снижению количества выявленных зараженных, пояснил вирусолог.
Газета.Ru вчера в 23:11
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