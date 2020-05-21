На американских биржах в настоящее время обращаются акции более 150 китайских компаний стоимостью более 1,2 триллиона долларов США, так что их наказание станет серьезным ударом по Китаю.

Общество Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. 3

Общество В ФРГ освободили «Северный поток» от положений директивы ЕС Ранее в среду иски компаний Nord Stream и Nord Stream 2 AG против решения ЕС о распространении норм «газовой директивы» на проект «Северный поток – 2» отклонил суд общей юрисдикции Европейского союза. 1K

Кино Российский «Аванпост» выйдет в Японии Как сообщает ТАСС, именно «Аванпост» станет одним из первых фильмов, которые смогут увидеть жители Японии после долгого перерыва в работе кинотеатров. 1

Общество В Совфеде предложили узаконить самоизоляцию Москва, 21 мая 2020, 09:37 — REGNUM В Совфеде предложили на уровне федерального закона закрепить понятие «самоизоляция». 2,4K

Энергетика Саудовская Аравия и Россия могут возобновить ценовую войну Ценовая война между Саудовской Аравией и России может снова возобновиться, когда нефтяные котировки приблизятся к 50-55 долларов за баррель. 54

Космос Обнаружена древнейшая спиральная галактика Имея красное смещение 4,26, DLA0817g образовалась примерно полтора миллиарда лет спустя после Большого взрыва — более чем на миллиард лет раньше, чем A1689B11, которая считалась древнейшей из известных спиральных галактик.

Общество Мясников развеял новые слухи о медицинских масках Александр Мясников Врач отметил, что маску можно носить на любой стороне, следя за тем, чтобы она плотно прилегала к носу через регулировку фиксатора. 787

Общество Татьяна Навка вылечилась от коронавируса Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сообщила, что выписалась из больницы после лечения от коронавирусной инфекции. 8

Кино Танос стал самым популярным кинозлодеем всех времен Названы самые популярные кинозлодеи всех времен. Первое место занял Танос в исполнении Джоша Бролина из "Мстителей: Финал". 9

Политика Обнародованы советские документы о Третьем рейхе Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии.

Общество В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает во вторник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19. 211

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 163

Шоу-бизнес Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу. 15

Технологии Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии Россиянам предложили новые возможности по выбору профессии: профориентационное тестирование для определения подходящей деятельности запустила в сети «Россия — страна возможностей».