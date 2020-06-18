Энергетика
Lenta.ruСША приготовились ударить по нефти
Американские нефтяники приготовились нарастить добычу сланцевой нефти, что станет ударом для рынка, еще не оправившегося от пережитого весной 2020 года обвала. Об этом пишет Reuters со ссылкой на участников рынка.
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Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 4,5% годовых, сообщает пресс-служба ЦБ.
RT на русском 06:34
Здоровье
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом
В Сахалинской области за сутки выявили 38 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Валерия Лимаренко.
АСТВ 06:41
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Экономика
Россия может разорвать соглашение с Кипром о налогообложении
Россия намеревается разорвать действующее с Кипром соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Профиль 02:04
Политика
Кремль прокомментировал задержание Бабарико в Белоруссии
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах президента Виктора Бабарико.
Московский Комсомолец 05:49
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС вчера в 16:12
Общество
«Яндекс» представил проект своей будущей штаб-квартиры
Интерфакс 06:01
Футбол
Вернер прокомментировал переход в «Челси»
"Челси" подписал контракт с немецким нападающим Тимо Вернером. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Pravda.Ru вчера в 05:48
Общество
Ростуризм разрешил посещать пляжи без масок
Ранее власти Крыма заявили об отмене режима обсервации для приезжих из других регионов.
REGNUM 06:23
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
Попова: школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября
Москва, 17 июня 2020, 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября.
REGNUM 17 июня в 15:11
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
РИА Новости 03:12
Политика
Песков назвал печальной новостью смерть Игнатьева
Комментируя информацию о смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал журналистам: "Это, безусловно, очень печальная новость".
Российская газета 06:42
Авто
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей
Специалисты проверили миф о пуленепробиваемости автомобилей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:53
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Авто
В новом Mercedes-Benz S-Class оставят мотор V12
Уже в самое ближайшее время Mercedes-Benz снимет завесу тайны с нового седана S-Class, кузов которого получит маркировку W223.
SpeedMe вчера в 06:50
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Происшествия
Побег иркутского чиновника от следователей попал на видео
Следственный комитет опубликовал кадры задержания чиновника из администрации Иркутска, обвиняемого в получении взятки.
РИА Новости вчера в 04:43
Происшествия
В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро
РИА Новости 03:39
Политика
Песков: Путин не считает, что Трампом можно манипулировать
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не считает, что может манипулировать главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 06:35
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
Температура на европейской части России снизится на 10 °С по сравнению с показателями середины недели, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии.
RT на русском 17 июня в 22:29
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Илона Маска обвинили в групповом сексе с Эмбер Херд и Карой Делевинь
Где свидетель - друг и сосед Деппа - показал, что троица, состоящая из Маска, Херд и актрисы и модели Кары Делевинь, которую с Эмбер связывают близкие отношения, была замечена им в пентхаусе Деппа в центре Лос-Анджелеса 2016-м.
Российская газета 05:15
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00
Армия и оружие
НАТО согласовало ответ на усиление ядерной мощи России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам онлайн встречи глав министерств обороны стран-участниц Альянса, что повышение Россией своей ракетной мощи является "безответственным" и представляющим угрозу для НАТО.
Газета.Ru 17 июня в 15:56
Кино
Трейлер нового сериала Netflix «Проклятая» появился в Сети
Родной город вчера в 11:26
Общество
В Петербурге назвали предполагаемую дату открытия парков и летних кафе
29 июня откроется коммерческая навигация, дворцы, парки, террасы ресторанов и летние кафе (официально зарегистрированных в Петербурге 555), и "возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию".
Газета Metro 05:27