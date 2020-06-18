Энергетика

МонаВистаМонаВистаСША приготовились ударить по нефтяному рынку сланцевой нефтью

К концу лета нефтедобывающие компании США рассчитывают увеличить добычу сланцевой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, таким образом, "ударив" по нефтяному рынку. Об этом 17 июня ссылкой на представителей компаний Rystad Energy и Primary Vision сообщило агентство Reuters.
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