Энергетика
МонаВистаСША приготовились ударить по нефтяному рынку сланцевой нефтью
К концу лета нефтедобывающие компании США рассчитывают увеличить добычу сланцевой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, таким образом, "ударив" по нефтяному рынку. Об этом 17 июня ссылкой на представителей компаний Rystad Energy и Primary Vision сообщило агентство Reuters.
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Компания KIA опубликовала первое официальное изображение нового минивэна KIA Carnival.
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Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
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