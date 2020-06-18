Энергетика
МонаВистаСША приготовились ударить по нефтяному рынку сланцевой нефтью
К концу лета нефтедобывающие компании США рассчитывают увеличить добычу сланцевой нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, таким образом, "ударив" по нефтяному рынку. Об этом 17 июня ссылкой на представителей компаний Rystad Energy и Primary Vision сообщило агентство Reuters.
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Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском вчера в 15:28
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Киркоров прервал молчание после скандала с десантниками
Филипп Киркоров назвал представителей ВДВ, которых оскорбила сыгранная им роль десантника, людьми без юмора.
Рамблер 17 июня в 13:54
Общество
В Калужской области летние кафе откроются c 24 июня
Власти Калужской области разрешат с 24 июня приступить к работе летним кафе и готовятся перейти ко второму этапу снятия ограничений из-за коронавируса в регионе, заявил врио губернатора области Владислав Шапша.
РИА Новости вчера в 12:52
Футбол
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
Vprognoze.ru 02:19
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
В польском городе Новы-Сонч в руинах замка XIV века, уничтоженного во время Второй мировой войны, нашли сундук с кладом, состоящим из серебряных предметов.
РИА Новости 00:09
Происшествия
В деле Ефремова появится новый потерпевший
Единственной потерпевшей по делу о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова может стать официальная жена Сергея Захарова, с которой погибший не жил последние 22 года.
ForPost вчера в 10:24
Политика
Германия предъявила обвинения возможному убийце соратника Басаева
Генпрокуратура Германии обвиняет гражданина России Вадима К. (он же Вадим С.) в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
Газета.Ru вчера в 09:07
Культура
«4 канал» переедет из бизнес-центра в киоск у метро, чтобы сэкономить на вещании
Как рассказала Znak.com директор канала Элеонора Расулова, монтаж новой студии-павильона между станцией метро Площадь 1905 года и Театром эстрады начнется уже завтра, а само телевещание стартует в понедельник, 22 июня.
Znak.com вчера в 10:04
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
Комиссия при переводе через СБП суммы более 100 тыс. составляет 0,5%, а перевод клиенту Сбербанка обойдется в 1 – 1,5%.
Ведомости 00:28
Политика
Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
РЕН ТВ вчера в 08:33
Кино
Церемонию вручения кинопремии «Оскар» в 2021 году перенесли на апрель
Вечерние Ведомости 16 июня в 03:44
Общество
Страховщики начали отказывать крупным клиентам в защите рисков от вспышек заболеваний
Страховщики, работающие с крупными корпорациями, исключают из договоров с корпоративными клиентами покрытие рисков, связанных со вспышками заболеваний или пандемий.
Коммерсантъ вчера в 21:45
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent превысила 42 доллара за баррель
По данным торгов лондонской биржи ICE, по состоянию на 6:00 по московскому времени цена августовского фьючерса на нефть Brent достигла 42,05 доллара за баррель.
Inc-news.ru вчера в 23:52
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Общество
Поклонская прокомментировала захват монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская в интервью радиостанции «Говорит Москва» назвала схиигумена Сергия Романова, захватившего власть в женском монастыре на Урале, хорошим человеком.
Говорит Москва 17 июня в 08:19
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев срочнику продлили арест
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева, срок содержания под стражей продлили на три месяца, до 25 сентября 2020 года.
Российская газета 01:51
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Прохладный июль ожидается в Курганской области, на юге Тюменской области, в Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областях и на Алтае.
РИА Новости 02:19
Происшествия
Новое дело возбудили против обвиняемого в убийстве девочки в Саратове
Известия вчера в 21:32
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Футбол
Кириченко: «ЦСКА не является фаворитом в борьбе за Лигу чемпионов»
Бывший форвард московского ЦСКА Дмитрий Кириченко не думает, что армейцы сумеют попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.
Sport.ru 01:59
Общество
В Екатеринбурге на участке, несмотря на отказ УИК, пройдёт голосование
Сегодня местные СМИ написали, что члены участковой избирательной комиссии (УИК) №1503 в полном составе отказались от участия в организации голосования по Конституции из-за пандемии коронавируса.
Уральский меридиан вчера в 09:59
Здоровье
Скорая помощь в Екатеринбурге выезжает к больным коронавирусом более 400 раз за сутки
Ежедневно скорая помощь в Екатеринбурге выезжает на 1380-1420 вызовов.
Областная газета вчера в 07:02
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 19:01
Футбол
Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Валенсию»
LiveSport.ru вчера в 17:57
Общество
WSJ: уличные акции протеста в США не привели к всплеску коронавируса
Уличные протесты в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских не привели к всплеску случаев заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Znak.com вчера в 21:20
Политика
В Госдуме предостерегли Киев от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Украины добывать газ на шельфе Черного моря у берегов Крыма будут пресекаться, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
Известия 00:32