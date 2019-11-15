Политика

РБКРБКСША пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

Пентагон и Госдеп предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей Су-35 у России.
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с чего всё началось
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal
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Газета.Ruвчера в 17:51

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