Политика
РБКСША пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35
Пентагон и Госдеп предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей Су-35 у России.
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с чего всё началось
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.Газета.Ruвчера в 17:51
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Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске
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