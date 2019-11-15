с чего всё началось

Пентагон и Госдеп предупредили власти Египта о возможности введения санкций в случае покупки истребителей Су-35 у России.

Происшествия Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

Единоборства Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234 Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.

Политика Путин допустил прекращение транзита газа через Украину Риск прекращения транзита российского газа через Украину существует, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Политика Глава «Слуги народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия намерен инициировать исключение из фракции депутата Анны Скороход, которая ранее заявила о политическом давлении со стороны руководства.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Футбол Роналду оформил хет-трик за сборную Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.

Общество Instagram начал скрывать количество лайков под постами по всему миру Instagram в тестовом режиме начал скрывать количество лайков под постами по всему миру, сообщила пресс-служба социальной сети на официальной странице в Twitter.Теперь число отметок «мне нравится» и просмотров видео будет доступно только автору поста.

Общество В России запретили посуточную аренду квартир Опрошенные изданием Znak эксперты утверждают, что теперь посуточная аренда квартир в России оказалась вне закона, в частности, это может коснуться тех, кто сдает жилье с помощью онлайн-площадки Airbnb.

Общество В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.