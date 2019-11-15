Армия и оружие
Газета.RuСША пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal. Соответствующее обращение они направили министру обороны Египта Мухаммеду Ахмеду Заки.
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Пентагон и Госдеп США предупредили власти Египта о вероятности санкций в случае покупки российских истребителей Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal.Коммерсантъ20:07
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