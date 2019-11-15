США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера министру обороны Египта Мухаммеду Заки.

Политика Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

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Общество Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.

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