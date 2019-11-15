Политика

Lenta.ruLenta.ruСША пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера министру обороны Египта Мухаммеду Заки.
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США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБКвчера в 22:20

Египет не Украина: США напрасно считают, что весь мир принял их господство

REGNUM04:46

В Госдуме оценили угрозы США ввести санкции против Египта из-за Су-35

РИА Новости05:02

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35

RT на русском00:33

США грозят санкциями Египту за покупку российских Су-35

Газета.Ru05:15

Главные новости к утру 15 ноября

Коммерсантъвчера в 23:05

Власти США не комментируют сведения СМИ о предостережении Египта в связи с покупкой Су-35

ТАССвчера в 23:02
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Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

РБК 01:59
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Происшествия

В московском парке нашли тело женщины с ножевыми ранениями

В парке «Лосиный Остров» на востоке Москвы обнаружено тело женщины со множественными ножевыми ранениями.
RT на русском 04:50
Политика

Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.
RT на русском 05:13
Футбол

Головин не сыграет в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что хавбек «Монако» Александр Головин не сыграет с Бельгией в рамках отбора Евро-2020.
Sports.ru 05:24
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Происшествия

Рок-певицу Садыкову нашли мертвой вместе с матерью

Газета.Ru 05:09
Энергетика

«Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.
RT на русском 05:16
Происшествия

Бывший чиновник Минкульта Мазо попросил убежища в Австрии

Бывший чиновник Министерства культуры России Борис Мазо, заочно обвиняемый Следственным комитетом России (СКР) в хищении более 900 млн руб. при строительстве и реконструкции объектов Эрмитажа в Санкт-Петербурге, попросил в Австрии политическое убежище.
Коммерсантъ 04:00
Происшествия

Убитую аспирантку СПбГУ Ещенко похоронят на Кубани 16 ноября

RT на русском 05:14
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Общество

Умерла Айгуль Фазыйлова, через телевидение искавшая для сына приемную семью

После резонансных эфиров к решению проблем Фазыйловой подключились власти республики, а уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина позже сообщила, что все жизненно важные для Айгуль и ее сына вопросы решены: оказана помощь и по оплате жилья, и (с помощью благотворителей) детского сада для сына.
Вести.Ru 04:59
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Политика

Джонсон заявил, что следов вмешательства РФ в выборы Британии нет

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 15 ноября, в радиоэфире Би-би-си заявил об отсутствии следов вмешательства России в избирательные процессы Британии.
РЕН ТВ 05:22
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Общество

Рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса снова побили

Самолет австралийской авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.
Lenta.ru 05:13
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие

Российские военные высадились на бывшей американской базе в Сирии

Известия вчера в 23:48
Происшествия

Историку Соколову не сообщили о его увольнении из СПбГУ

РБК 03:23
Происшествия

В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

РБК 02:03
Энергетика

Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Ореанда-Новости 05:05
Общество

Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН

Накануне выборов глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за высокого среднего возраста академиков и допустил изменение устава академии.
РБК 03:54
Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело из-за загрязнения реки после ЧП

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим в районе разрушения дамб на золотодобывающем участке.
RT на русском 04:03
Игры

В сети появилось много информации об игре Star Wars Jedi: Fallen Order

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Electronic Arts не планирует выводит Star Wars Jedi: Fallen Order в ранний доступ ни для каких категорий подписчиков сервиса Origin.
REGNUM 12 ноября в 12:43
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе

BFM.ru вчера в 11:53
Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

С инициативой поднять стоимость шипованной автомобильной резины выступил член Комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев, сообщает Дума ТВ.
Российская газета 04:27
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