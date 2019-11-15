Армия и оружие
Lenta.ruСША пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо госсекретаря США Майка Помпео и министра обороны США Марка Эспера министру обороны Египта Мухаммеду Заки.
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с чего всё началось
Пентагон и Госдеп США предупредили власти Египта о вероятности санкций в случае покупки российских истребителей Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).Коммерсантъвчера в 20:07
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