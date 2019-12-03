Политика

Мой БрянскМой БрянскСША могут ввести пошлины на французские товары на сумму $2,4 млрд

Введение пошлин размером до 100% станет ответной мерой. Объём импорта из Франции оценили в $2,4 млрд. Ранее о введение ответных мер на цифровой налог заявлял президент США Дональд Трамп.
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Роберт Лайтхайзер
Сегодняшнее решение аппарата посылает ясный сигнал о том, что США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании США. В рамках статьи 301 начинаются расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.
— Роберт Лайтхайзер, американский юристРидус 00:04

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