Сегодняшнее решение аппарата посылает ясный сигнал о том, что США введут меры против тех режимов цифрового налога, которые дискриминируют или обременяют компании США. В рамках статьи 301 начинаются расследования в отношении налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции.

Введение пошлин размером до 100% станет ответной мерой. Объём импорта из Франции оценили в $2,4 млрд. Ранее о введение ответных мер на цифровой налог заявлял президент США Дональд Трамп.

США могут ввести пошлины на французские товары на сумму $2,4 млрд

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