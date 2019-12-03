Политика

Газета.RuГазета.RuСША пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
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США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

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В США допустили введение пошлин на французские товары на $2,4 млрд

РБК19:39

США могут ввести пошлины на французские товары стоимостью $2,4 млрд

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Эхо Москвы19:20

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ТАСС18:13

США пригрозили Франции миллиардными пошлинами на товары

РИА Новости18:12
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Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
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Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
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По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
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В Забайкалье задержали подозреваемых в контрабанде лесоматериалов

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СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
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«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Коммерсантъ 20:28
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«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg

Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
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В Киеве убили трехлетнего сына депутата облсовета

ТАСС вчера в 13:52
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Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен

Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
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На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
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Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
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Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров

Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
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Немецкий профессор назвал 4 привычки, которые разрушают сосуды

Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
Вечерний курьер 30 ноября в 08:02
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Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте

Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
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Дорогу от Ноглик до Охи открыли для движения и снова закрыли

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В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам

Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
РБК 05:49
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Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским

Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Газета.Ru 14:03
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Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
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Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы

Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
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Бывший президент США Джимми Картер снова попал в больницу

Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу.
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Захарова заступилась за права жителей Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
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Прекращены поиски пропавшего в Саратовской области школьника

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Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
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Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном

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Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии выйдут только к концу 2020 года

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