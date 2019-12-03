Политика
Газета.RuСША пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 21:01, Ашберн
Общество
Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.
Армия и оружие
«Панцирь» отразил атаку беспилотников в Сирии
Энергетика
Михаил Крутихин: «Проект „Сила Сибири“ с самого начала был враньем и показухой»
Проект с самого начала был окружен враньем.
Энергетика
Европа обвалила цены на российский газ до минимума
Стоимость российского трубопроводного газа для Европы опустилась до минимума за последние 15 лет.
Экономика
Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы
Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы.
Общество
Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»
По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
Происшествия
В Забайкалье задержали подозреваемых в контрабанде лесоматериалов
Читинская таможня совместно с правоохранительными органами задержала четырёх человек, подозреваемых в контрабанде лесоматериалов в Китай.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Энергетика
«Золотому веку» сланцевой нефти в США предрекли конец, пишет Bloomberg
Министры Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) считают, что "золотой век" добычи сланцевой нефти в США закончился.
Происшествия
В Киеве убили трехлетнего сына депутата облсовета
Футбол
Прах экс-игрока «Зенита» Риксена до сих пор не захоронен
Прах экс-игрока петербургского "Зенита" и шотландского "Рейнджерс" Фернандо Риксена до сих пор не захоронен.
Происшествия
В Оренбурге обрушился автомобильный мост
На окраине Оренбурга обрушился мост, который находился на реконструкции.
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Кино
Фонд кино открывает структуру для поддержки российских кинотеатров
Фонд кино представил новую структуру - Фонд-кинопрокат, который будет заниматься решением вопросов кинотеатров, открытых при поддержке организации.
Общество
Немецкий профессор назвал 4 привычки, которые разрушают сосуды
Немецкий профессор Профессор и медицинский директор Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле считает, что многие люди сами разрушают свои сосуды, так как не могут избавиться от четырех привычек.
Шоу-бизнес
Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте
Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.
Общество
Дорогу от Ноглик до Охи открыли для движения и снова закрыли
Политика
В Кремле исключили отмену «северных надбавок» к зарплатам
Во время общения с Песковым журналисты задали ему вопрос, стоит ли тогда для уравнивания уровня зарплат в различных регионах отменить «северные надбавки».
Политика
Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским
Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Путин подписал закон о правилах демонстрации нацистской символики
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрацию нацистской символики при ряде условий.
Общество
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка не принимает заказы
Трансграничный маркетплейс «Яндекса» и Сбербанка Bringly прекратил принимать новые заказы от пользователей.
Общество
Бывший президент США Джимми Картер снова попал в больницу
Экс-президент США Джимми Картер снова попал в больницу.
Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Космос
Огненный шар над австралийской пустыней, возможно, был минимуном
С помощью шести камер, охватывающих сотни километров австралийской пустыни, огненный шар был замечен в подробностях.
Гаджеты
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии выйдут только к концу 2020 года
Настольные процессоры Ryzen следующего поколения, помимо новой архитектуры Zen 3, смогут также похвастаться тем, что для их производства будет задействован улучшенный 7-нм техпроцесс с литографией в глубоком ультрафиолете (7-nm+ EUV).