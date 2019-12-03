США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

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