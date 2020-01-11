Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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