Политика

Газета.RuГазета.RuСША пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Ирак, что тот рискует потерять доступ к важному государственному банковскому счету, если Багдад отзовет американские войска из страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

США угрожает Ираку перекрыть доступ к доходам от экспорта нефти

Красная весна14:27

США пригрозили Ираку санкциями в случае высылки американских войск

РЕН ТВ15:57

США пригрозили Ираку финансовыми проблемами

Свободная Пресса15:24

СМИ узнали об угрозе США закрыть доступ к ЦБ Ирака в случае вывода войск

РБК17:14

США пригрозили Ираку ограничить доступ к важному государственному счету

Газета.Ru13:54

WSJ: Вашингтон угрожает лишить Багдад доступа к доходам от продажи нефти

ТАСС12:54

США предупредили Ирак о закрытии доступа к счёту в ЦБ в случае ухода войск

News.ru12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Кино

Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»

ФАН 04:21
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11:09
Общество

Горбачев призвал сократить новогодние выходные в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от данной практики, передает Ura.ru.
Газета.Ru 18:14
Политика

Посла Британии задержали за участие в протестах в Тегеране

Посла Великобритании в Иране Роберта Макейра задержали на несколько часов по подозрению в организации акций протеста 11 января и участии в них, пишет иранское агентство Tasnim.
Известия 16:46
Политика

СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Красная весна 18:36
Кино

Режиссер «Великого Гэтсби» экранизирует Булгакова

Режиссер "Великого Гэтсби" экранизирует Булгакова Знаменитый австралийский режиссер намерен снять фильм по роману русского классика.
Экспресс газета 09 января в 13:14
Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
Ведомости 10:38
Общество

Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на котором будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском 18:18
Происшествия

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Немецкий футболист американского футбольного клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Бригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни после нападения акул.
BFM.ru 16:43
Политика

В Абхазии завели уголовное дело после протестов в Сухуме

Генпрокуратура Абхазии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту массовых беспорядков, которые произошли во время протестов в Сухуме 9 января.
РБК 07:25
Армия и оружие

В провинции Идлиб вступил в силу режим перемирия

Российская газета 16:29
Политика

Дело об импичменте Трампа скоро направят в сенат — Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что скоро направит в сенат дело импичмента президенту США Дональду Трампу, 9 января сообщает РИА Новости.
Красная весна 09 января в 13:18
Футбол

«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ

РБК 16:49
Происшествия

Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников

Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 05:16
Культура

Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева

В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».
URA.Ru 09 января в 22:17
Происшествия

Актриса и модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

Российская модель и актриса Ксения Пунтус была госпитализирована после того, как при пока не выясненных обстоятельствах выпала в Москве из окна третьего этажа.
Российская газета 15:16
Общество

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости вчера в 15:42
Наука

«Молекулярные швейцары» указали путь к лечению ожирения

Naked Science вчера в 12:30
Футбол

Агузаров назвал чушью слухи о проблемах с кокаином у Игнатьева

У Ивана Игнатьева не было проблем с кокаином, а все слухи об этом — чушь, заявил представитель нападающего казанского «Рубина» Алан Агузаров, передает «Чемпионат».
РБК 18:32
Общество

Вильфанд предупредил москвичей о рекордном потеплении

На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов.
Известия 05:37
Армия и оружие

В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»

У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
РИА Новости 08:14
Армия и оружие

США не исключили введения санкций против Индии за приобретение С-400

В Госдепартаменте США заявили, что в отношении Индии могут быть применены ограничительные меры, если страна продолжит закупать российские системы противоракетной обороны C-400.
News.ru вчера в 09:11
Автоспорт

Экипаж Николаева продолжит участие в ралли-рейде «Дакар»

ТАСС Спорт 14:05
Футбол

52-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»

Нападающий Кадзуеси Миура не собирается завершать карьеру. 52-летний футболист подписал новый контракт с «Йокогамой».
Bookmaker-ratings.ru 07:25
Политика

Пушков счел Турчинова больным после его слов о сбитом в Иране Boeing

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что Россия должна вместе с Ираном нести ответственность за крушение Boeing 737-800 в Тегеране.
РИА Новости 13:07
Футбол

Экспресс на НБА на 10.01.2020

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на баскетбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1xСтавка.
Все про Спорт ру 09 января в 03:55
Экономика

«Нафтогаз» готовит обновленные иски к России по активам в Крыму

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил о намерении обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.
Газета.Ru вчера в 08:09
Транспорт

Проезд по платным дорогам для инвалидов предложили сделать бесплатным

Как отмечают его авторы, протяженность платных автодорог составляет около 1,5 тысячи км. При проезде по этим скоростным магистралям значительно сокращается время в пути.
Российская газета вчера в 06:31
Кино

Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Уфимские Заметки 09 января в 06:39
Политика

Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина

На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.
Рамблер 09:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Багдад
Столица Ирака
Столица Ирака, административный центр мухафазы Багдад. С населением более 9 млн человек, город является одним из самых больших городов Ближнего Востока. Багдад - политический, экономический и культурный центр Ирака.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное