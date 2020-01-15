Политика

Вести.RuВести.RuСША пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил, что если Ирак закупит российские С-400, это может "стать триггером санкций". Он посоветовал не делать таких закупок, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

В Госдепе допустили введение санкций в случае покупки Ираком С-400

RT на русскомвчера в 15:44

США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки российских зенитных ракетных систем С-400

Эхо Москвывчера в 17:08

США могут ввести санкции против Ирака при покупке С-400

Известиявчера в 15:56

США готовы ввести санкции против Ирака из-за покупки С-400

Газета.Ruвчера в 15:48

США могут ввести санкции против Ирака в случае покупки систем С-400

ТАССвчера в 15:44

Госдеп пригрозил Ираку санкциями из-за покупки С-400

РБКвчера в 18:35

Госдеп пригрозил Ираку санкциями за покупку российских С-400

РИА Новостивчера в 15:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 00:40, Ашберн
Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
Общество

Жириновский предложил простить долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил необходимость ликвидации в России микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 23:58
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

При взрыве бытового газа в многоквартирном двухэтажном жилом доме в Уфе повреждения получили две квартиры.
RT на русском вчера в 23:24
Общество

В МГУ рассказали, придет ли в Россию холодная зима

Похолодание может прийти на территорию России в случае изменения системы, при которой все время стоит низкое давление в определенной позиции и качает теплый воздух.
РИА Новости вчера в 19:35
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Технологии

Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
РЕН ТВ вчера в 02:32
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Футбол

Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Газета.Ru вчера в 20:28
Кино

Рене Зеллвегер хотела бы сыграть Бриджит Джонс еще раз

Ревизор.ру вчера в 23:39
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК вчера в 07:45
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Общество

В СКР назвали мотив убийства российских журналистов в ЦАР

ФедералПресс 12 января в 23:42
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Тюмени

Число пострадавших при столкновении маршрутки и легкового автомобиля в Тюмени увеличилось с шести до семи.
ТАСС 00:35
Шоу-бизнес

Младшая сестра Бузовой закрыла салон красоты из-за ссоры с коллегой

Младшая сестра Ольги Бузовой Анна закрыла свой салон красоты. Он просуществовал около десяти месяцев после открытия.
Вечерняя Москва вчера в 07:07
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru вчера в 08:40
Армия и оружие

Польша резко нарастила численность армии

С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
Взгляд.ру вчера в 06:41
Политика

Великобритания тайно финансировала Reuters в годы Холодной войны

Уточняется, что в структуре британского МИД департамент около 30 лет отвечал за политическую пропаганду.
Мой Брянск вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником

Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.
RuNews24.ru вчера в 03:14
Шоу-бизнес

Кейт Бекинсейл продемонстрировала невероятную растяжку

Кейт Бекинсейл показала подписчикам своей странички в Instagram, как она собиралась на церемонию Critics Choice Awards, которая состоялась 12 января в Санта-Монике.
Sunmag.me вчера в 10:16
Авто

Составили список проблемных турбодвигателей

Эксперты журнала "За рулем" выяснили, почему за наддувными агрегатами закрепился негативный имидж и какие из них действительно можно назвать проблемными.
Новые автомобили вчера в 11:12
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru 13 января в 19:53
Шоу-бизнес

Отец Меган Маркл выразил готовность дать показания против нее в суде

REGNUM вчера в 19:32
Армия и оружие

В Судане подавили вооруженный мятеж

Вооруженный мятеж сотрудников разведки Судана был подавлен суданскими силовиками, сообщает портал Al-Mashhad со ссылкой на заявление Службы общей разведки страны.
REGNUM вчера в 18:41
Хоккей

Малкин набрал три очка в матче «Питтсбурга» и «Миннесоты»

На сегодняшний день «Питтсбург» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, в активе команды 63 очка после 46 матчей.
REGNUM 00:32
Культура

Финал «Ведьмака» от Netflix не будет отличаться от книг

Лорен Хиссрих Судя по всему, как и сообщалось ранее, Netflix не собирается снимать адаптацию видеоигр CD Projekt RED, которые продолжали сюжет Сапковского, хотя писатель постоянно открещивался от виртуального наследия своих соотечественников.
Игромания.ру 13 января в 10:23
Общество

Макаревич назвал критиков Горбачева «мразями»

Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке резко высказался в адрес россиян, критикующих бывшего президента СССР Михаила Горбачева.
РИА Новости вчера в 18:21
Происшествия

В Германии прошли обыски у заподозренных в терроризме чеченцев

В нескольких федеральных землях Германии прошли полицейские обыски, направленные против «чеченцев из исламистской среды», сообщила на своей странице в Twitter прокуратура Берлина.
РБК вчера в 07:01
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Кино

Федор Добронравов назвал дату выхода нового сезона «Сватов»

Федор Добронравов сообщил, что новый сезон «Сватов» выйдет уже скоро.
ToDay News Ufa вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное