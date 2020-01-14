Политика
Вести.RuСША пригрозили Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил, что если Ирак закупит российские С-400, это может "стать триггером санкций". Он посоветовал не делать таких закупок, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.ТАСС15:44
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