Соединенные Штаты могут ввести санкции в отношении Ирака в случае приобретения российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ, отвечая на вопрос ТАСС в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.

с чего всё началось

Первый заместитель помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ заявил, что если Ирак закупит российские С-400, это может "стать триггером санкций". Он посоветовал не делать таких закупок, передает РИА Новости.

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